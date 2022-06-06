Güvenlik güçleri, 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelileri F.M, M.Ç. ve H.Ç'yi yakaladı. Zanlılar gözaltına alındı.
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Terör örgütüne geçit yok! Suriye'nin kuzeyinde 16 PKK'lı etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 16 PKK/YPG'li teröristin başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
PKK'lılar tünel kazısına karşı çıkan 13 sivili alıkoydu Suriye'nin Rakka ilinde tünel kazan YPG/PKK'lı teröristler, kazıya karşı çıkan 2'si çocuk toplamda 13 sivili alıkoydu.
MSB açıkladı: 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirdi MSB:"Teröristlerin saldırı girişimleri cezasız kalmıyor! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi."