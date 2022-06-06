Türkiye Gazetesi

Kahraman Mehmetçik terör örgütü PKK'ya geçit vermiyor. Hem sınırlarımızda hem de yurt içinde teröristler ve terör yuvaları kahraman askerlerimiz tarafından harekatlar kapsamındaki operasyonlarla tek tek vuruluyor. Son olarak Pençe-Kilit operasyonları kapsamında Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı ve açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz!

Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi."

MSB duyurdu: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Pençe-Kilit operasyonunda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika: MSB duyurdu: Taciz ateşi açan 19 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 19 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

MSB: 10 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.