Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe’de toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak olan Kabine toplantısında konuşulacak en önemli konulardan biri 3600 ek gösterge düzenlemesi. 5 milyonu aşkın memur ve memur emeklilerinin gözü kulağı bu toplantıdan çıkacak olan kararlarda.

3600 EK GÖSTERGE

Kabine toplantısında 3600 ek göstergeyle ilgili son kararın verilmesi bekleniyor. Ekonomi ağırlıklı bir gündemin olacağı toplantıda masaya gelecek konulardan biri de fahiş fiyat artışları. Enflasyonu düşürmek için izlenen yol haritasının değerlendirilmesi yapılacak.

KİRA ARTIŞLARI

Kira fiyatlarının düşürülmesi için çalışmalarda gelinen son durum Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktarılacak. Bilindiği üzere 3 bakanlık, uzun süredir kira fiyatlarının düşürülmesiyle ilgili çalışma yürütüyordu.

ASGARİ ÜCRET

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde verdiği müjde sinyalleri, asgari ücrete zam iddialarını oldukça güçlendirdi. Asgari ücrete zam yapılması durumda nasıl bir tablonun oluşacağı ve ne kadar zam yapılabileceği de kabine toplantısında masaya gelecek.

SURİYE’YE OPERASYON

Kabinenin en önemli konu başlıklarından biri de Suriye'deki terör örgütlerine yönelik başlatılacak askeri harekat. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin artık geri sayıma geçtiği harekat öncesi, değerlendirmeler bu toplantıda yapılacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, kabine toplantısında askeri harekatla ilgili son hazırlıklara dair bilgiler vereceği öğrenildi.

5 milyonu aşkın memur ve emeklinin gözü Kabine toplantısında! Erdoğan 3600 ek gösterge düzenlemenin detaylarını bugün paylaşacak Milyonlarca emekli ve memurun gözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığından yapılacak olan Kabine toplantısında. Dün Kızılcahamam’da yaptığı açıklamada 5 milyonu aşkın memur ve memur emeklisini kapsayacak 3600 ek gösterge düzenlemesinin hazırlıklarının tamamlandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, detayları Kabine toplantısından sonra paylaşacak. Toplantının diğer başlıkları ise fahiş kira artışına karşı yapılacak düzenlemeler ve Suriye'ye yönelik yeni operasyon olacak.

3600 ek göstergede sona gelindi! Bir grup daha dahil edildi: 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Emekli ve memur maaşları ne kadar artacak? 3600 ek gösterge çalışması tamamlandı. Tüm gözler ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çevrildi. Memur, emekli maaşı ve ikramiyelerde yüzde 20 ‘in üzerinde artması bekleniyor. Gelen son bilgiye göre ise 3600 ek gösterge için mevcut emekli memurlar ve ön lisans mezunlarının da taslak metinlere girdiği öğrenildi. Peki 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Emekli maaşı ve ikramiyeler ne kadar artacak? Kimin ek göstergesi ne kadar artacak?

3600 ek göstergede bütçe çalışması bitti, kapsam belirlendi Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu çalışanlarının refahını arttırmak için gerekli bütçe çalışmasını bitirdi. Çalışma Bakanı Bilgin ve Hazine Bakanı Nebati'nin saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğu düzenleme, polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak.