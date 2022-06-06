Türkiye Gazetesi

CHP eski Genel Sekreteri ve Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, 24 TV’de Esra Elönü’nün sunduğu programa konuk olarak katıldı. Partisi ve MİT tırları kumpasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Sevigen, gündeme oturacak iddialarda bulundu.

“MİT TIRLARI BELGELERİNİ KILIÇDAROĞLU VERDİ”

2017 yılında Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılan ‘Adalet yürüyüşü’ için "Enis Berberoğlu için yapılmadı" diyen Sevigen, Mit tırları davasına değindi. Sevigen, davayla ilgili belgeleri Berberoğlu'na Kılıçdaroğlu'nun verdiğini söyledi.

“ENİS BERBEROĞLU HAPİSHANEDE KONUŞMASIN DİYE YAPTI”

İşte Mehmet Sevigen’in dikkat çeken açıklamaları:

(Adana’daki MİT tırları belgelerini) Enis Berberoğlu’na kim verdi? Kemal Bey götürdü o belgeyi verdi… Kemal Bey, o yürüyüşü Enis Berberoğlu hapishanede konuşmasın diye yaptı. Bülent Tezcan’a vermişti… Bülent Tezcan da götürmüş (Enis Berberoğlu’na) vermiş. Bunu bilmeyen yok ki… Ama nereden, nasıl aldınız… Bir insan kendi ülkesini şikayet eder mi?”

MİT TIRLARI KUMPASI

“Devletin içerisine sızan FETÖ’cü teröristlerin hain planlarında biri olan Adana’da MİT tırlarının durdurulması olayında, Türkiye dünyaya teröristlere destek veren bir ülke olarak gösterilmeye çalışılmıştı. FETÖ’cüler tarafından kurulan kumpasın ardından bazı belgeler Enis Berberoğlu tarafından Can Dündar’a servis edildiği öğrenilmişti.”

Erdoğan, Can Dündar'ın yargılandığı 'MİT tırları' davasına müdahil oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarından Kevser Güner, Can Dündar'ın yargılandığı MİT tırları davasına, Erdoğan'ın da müdahil edilmesi talebini iletti. Gerekçe olarak, Cumhurbaşkanının suçtan zarar görme ihtimalleri bulunması durumunu sunan Güner'in, talebi kabul edildi.

MİT tırlarının durdurulması davasında sanıkların cezaları onandı Yargıtay Ceza Genel Kurulu, FETÖ mensuplarınca Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı.

MİT tırlarının durdurulmasını organize eden FETÖ sanıklarının yargılandığı davanın duruşması görüldü Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulması ve aranmasını organize ettikleri gerekçesiyle haklarında ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl 5'er ay hapis cezası istemiyle dava açılan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 9 "sivil imamı"nın yargılanmasına devam edildi.