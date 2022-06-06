Türkiye Gazetesi

İstanbul’da ünlü bir zincir markette çekilen görüntüler şok etti. Edinilen bilgiye göre zincir marketin şubesinde alışveriş yapmak isteyen bir müşteri, pastane reyonunda ilerledi. Ünlü marketin pastane reyonunda gezen fare kurabiyelerin üzerinde gezinerek karnını doyurdu.

PASTANE REYONUNDAKİ KURABİYELERİ YEDİ

Farenin kurabiyeleri yediği o anlar müşterinin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, kurabiyelerin üzerinde gezinen bir farenin kurabiyeleri yerken çevrede herhangi bir çalışanın bulunmadığı görüldü. Fareye çevreden kimse müdahale etmezken, hijyen kurallarının hiçe sayılmasına görüntüleri çeken müşteri, “Minik fare kurabiyeleri yedi” diyerek tepki gösterdi.

Avustralya fare istilası ile mücadele ediyor! Gece uyurken saçlarında gezerken buluyorlar Avustralya fare istilası ile boğuşuyor. Avustralya’da aç kalan farelerle mücadele ediyor, evlerinde, gece uyurken saçlarında fareleri bulan çiftçiler dükkanları da istila ettiğini söyledi.

Zincir markette skandal görüntü! Fareler şarküteri reyonunda cirit attı Dev market zincirinin İstanbul Esenler'de bulunan bir şubesinde fareler adeta cirit attı. Yoldan geçen bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedilen anlarda şarküteri reyonunda bulunan ürünleri sürükleyerek götüren fareler görünüyor.