Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar-Reznikov görüşmesinde, Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemiler ve A400M uçaklarının Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları üzerinde duruldu.

Bakan Akar, Romanya Başbakanı Nicolae lonel Ciuca ile görüştü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bir dizi temaslarda bulunmak üzere gittiği Romanya'da Başbakan Nicolae lonel Ciuca ile görüştü.

Bakan Akar'dan F-16 açıklaması: ABD'nin ihtiyacımızı karşılayacağına inanıyoruz Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, F-16 tedarikine yönelik görüşmelerde ABD ile olumlu havanın olduğunu belirtti. Akar "F-16, sadece Türk Hava Kuvvetlerinin değil aynı zaman NATO'nun, Avrupa'nın da konusu. NATO'nun güçlü olması için üyelerinin tek tek güçlü olması gerekir" dedi.