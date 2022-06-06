Türkiye Gazetesi

Yaz mevsiminde artan orman yangınları geçtiğimiz sene ormanlarımızı adeta küle çevirmişti. Orman yangınlarına her ne kadar önlem alınsada rüzgarın etkisiyle etkisiyle çıkan yangına müdahale etmek rüzgarla beraber zorlaşıyor. Hava destekli yangın söndürme çalışmaları bu konuda oldukça etkili.

İşte tam bu noktada ormanlarımızı koruması için 2 adet yangın söndürme uçakları getirildi ve bu uçaklar deyim yerinde 'Ateş kuşları' olası bir yangına karşı veya gözlem amaçlı Ekim ayının sonuna kadar Kazdağları'nda görev yapacak.

3 BİN KİLO VE ÜÇ SAAT HAVADA KALABİLİYOR

Amerikan yapımı Air Tractor marka İspanyol kayıtlı uçaklar Kazdağları ve bölgedeki orman yangınlarına karşı görev yapacaklar. 31 Ekim tarihine kadar görev yapacak uçakların su tankı kapasiteleri ise 3 bin 104 kilogram. Yangın söndürme faaliyetleri dışında kritik dönemlerde bölgede keşif amaçlı olarak uçacak iki uçak üçer saat havada kalabiliyor.

ZORLANMADAN MANEVRA YAPABİLECEK KABİLİYETE SAHİP

Beton pistler dışında gerekli durumlarda toprak pistlerden de operasyon yapabilen uçaklar güçlü turboprop motoru ile alçak irtifalarda ve zorlu arazi şartlarında zorlanmadan manevra yapabilecek kabiliyete sahip.

Uçaklar Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü envanterinde görev yapacaklar.

Kazdağları'nda mahsur kalan 21 kişi kurtarıldı Balıkesir'de Kazdağı Milli Parkı'nda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 21 kişi ekiplerin saatler süren çalışmaları sonucu kurtarıldı.

MSB: Kazdağları’na arama-kurtarma helikopteri görevlendirildi MSB:"Kazdağları’ndaki (Balıkesir) kar yağışı nedeniyle bölgede mahsur kalan personelimiz ve belediyenin yol açma ekipleri için hava şartlarının da müsait hâle gelmesiyle birlikte Hava Kuvvetlerimiz tarafından bir arama-kurtarma helikopteri görevlendirildi."

Kazdağları'nda tipi çıktı: 17 askeri personel ile 4 belediye çalışanı mahsur kaldı Kazdağları'nda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 17 askeri personel ile 4 belediye çalışanı mahsur kaldı.