Türkiye Gazetesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından açıklama yaparak Hindistan iktidar partisi (BJP) mensubu bir yetkilinin Peygamberimize yönelik hakaretine sert tepki verdi. Çelik, "Bu tüm dünyadaki Müslümanlara karşı bir hakarettir" dedi.

"TÜM DÜNYADAKİ MÜSLÜMANLARA KARŞI BİR HAKARETTİR"

Çelik, "Hindistan iktidar partisi (BJP) mensubu bir yetkilinin Peygamberimize yönelik hakaretamiz ifadelerini en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu sadece Hindistan’daki Müslümanlara değil, aynı zamanda tüm dünyadaki Müslümanlara karşı bir hakarettir." ifadelerini kullandı.

"BU YAKLAŞIM ÖRNEK OLMALI"

Sözkonusu siyasetçinin açıklamaları nedeniyle partideki görevinden ihraç edilmesini ve Hindistan makamlarının bu sözleri kınamasını memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Çelik, "Bu yaklaşım örnek olmalıdır." dedi.

Çelik, "Hindistan Hükümetinin artan İslam düşmanlığı karşısında gerekli önlemleri almasını ve Müslümanların dini özgürlüklerini güçlendirmesini bekliyoruz." diye ekledi.

NE OLMUŞTU?

Hindistan'da, İslam dinine ve Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle iktidardaki Halk Partisi (BJP) Sözcüsü Nupur Sharma'nın görevine son verildi. İslam'a ve Peygamberimize hakarete dünyadan tepki yağıyor.

TEPKİLER ÜZERİNE ÖZÜR DİLEDİ

Sharma, tepkiler üzerine Twitter'dan, "Kimsenin duygularını incitmek istemedim. Eğer sözlerimle insanları kırdıysam sözlerimi geri alırım." ifadesini kullandı.

Partiden ihraç edilen Kumar, partinin kararının kendisi için önemini vurgulayarak, kendini partiye adayan bir kişi olduğunu söyledi.

İlkokul ders kitaplarında peygamberimize hakaret Fırat Kalkanı bölgesindeki Cerablus, El Bab ve Kubbesin ilköğretim okullarında okutulan bir kitapta, Peygamber efendimiz ile ailesine hakaret içeren tasvirlere yer verildi. İstişraf Derneği’nin dağıttığı büyük tepki çeken skandal kitaplar yakılarak imha edildi.

Peygamber Efendimize saygısızlık sokağa döktü Hindistan’da muhalefet partisinin milletvekillerinden Srinivas Murthy'nin yeğeni P. Naveen, Facebook’ta Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem) ile ilgili hakaret içeren ve provokatif bir paylaşımda bulundu.

Prof. Dr. Ayvallı: Peygamberimize inanmayan bırakın cenneti girmeyi, kokusunu bile alamaz Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli Hadis Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve ‘İki Cihan Güneşi Hazret-i Muhammed Aleyhisselâmın Hayatı’ adlı kitabın yazarı Prof. Dr. Ramazan Ayvallı, Muhammed Aleyhisselâma inanmayan bir insanın cennete giremeyeceğini, hatta kokusunu dahi alamayacağını söyledi.