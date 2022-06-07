Türkiye Gazetesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Batı Karadeniz ve iç kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

ETKİLİ OALCAĞI İLLER

Meteoroloji’den yapılan açıklamada “Yapılan son değerlendirmelere göre 7 Haziran 2022 Salı günü Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.



Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar için vatandaşların dikkatli olması istendi.

Meteoroloji uyardı! Şiddetli yağış geliyor: Tüm hafta boyunca etkili olacak Meteoroloji, pazartesi günü Marmara bölgesi ile birlikte yurdun emen hemen her noktasında sağanak yağmur beklendiğini açıkladı. Türkiye genelinde etkili olacak yağışların 1 hafta boyunca yer yer devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! Suriye’den geliyor... 4 bölgeye çamur yağacak! Meteoroloji, Suriye kaynaklı toz taşınımı konusunda uyararak; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu için çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı: 12 derece yükselecek Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre önümüzdeki hafta başına kadar sıcaklıklar mevsim normallerinin üstüne çıkarak, 12 derece kadar yükselecek. Sıcaklık Ankara'da 31-34, İstanbul'da 28-31, İzmir'de 32-34 dereceyi görecek.