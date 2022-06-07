Türkiye Gazetesi

CHP eski Genel Sekreteri ve eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, katıldığı televizyon kanalında FETÖ’nün MİT tırları kumpasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sevigen, kumpasla ilgili belgeleri Enis Berberoğlu’na CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun verdiğini iddia etti. Mehmet Sevigen “(Adana’daki MİT tırları belgelerini) Enis Berberoğlu’na kim verdi? Kemal Bey götürdü o belgeyi verdi… Bülent Tezcan’a vermişti… Bülent Tezcan da götürmüş (Enis Berberoğlu’na) vermiş. Bunu bilmeyen yok ki… Ama nereden, nasıl aldınız… Bir insan kendi ülkesini şikâyet eder mi?” dedi.

Sevigen, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2017 yılında yaptığı adalet yürüyüşünü de Berberoğlu’nun konuşmaması için yaptığını söyledi.

Enis Berberoğlu ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada iddiaları yargıya taşıyacağını ifade ederek “Hukuk önünde hesap soracağım. Paralarını alıp, öğrenci bursu olarak dağıtacağım” dedi.

Devlet içerisinde yuvalanan FETÖ’cü hainlerin kurduğu alçak kumpaslardan biri olan MİT tırları olayında, hedef Türkiye’yi teröristlere destek veren bir ülke olarak göstermekti. Fetullahçı teröristler tarafından kurulan kumpasın ardından bazı belgeler Enis Berberoğlu tarafından Can Dündar’a servis edildiği öğrenilmişti. MİT tırları ihanetiyle ilgili yargılanan CHP’li milletvekili Eren Erdem de 22 Mayıs 2018’de bir televizyon kanalında, Sevigen’in ifadelerine benzer açıklamalarda bulunmuştu. Erdem’in MİT kumpasında adı geçen evrakların kendisine Bülent Tezcan tarafından verildiğini söylemişti.

Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen’den çarpıcı MİT TIR’ları iddiası: Belgeleri Kemal Kılıçdaroğlu verdi Esra Elönü’nün canlı yayınına konuk olan CHP eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, MİT tırları kumpasıyla ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu. Sevigen, Enis Berberoğlu'na belgeleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiğini söyledi.