Türkiye Gazetesi

MSB, 24 Temmuz 2015’ten beri Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 34 bin 950 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe serisi operasyonlarında ise 1130 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Öte yandan, Yunanistan'ın bu yıl Ege'de 953 ihlal gerçekleştirdiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" MSB, 24 Temmuz 2015'ten beri Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 34 bin 950 terörist etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe serisi operasyonlarında 1130 terörist öldürüldü.

1 Ocak'tan itibaren İran sınırında 966 kişi yakalandı. 39 bin kişi engellendi.

Yunanistan sene başından itibaren 953 ihlal gerçekleştirdi."

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