Türkiye Gazetesi

Van'da saat 11.01'de 4.2 büyüklüğünde korkutan bir deprem oldu. Depremin merkez üssünün Van'ın Tuşba ilçesi olduğu öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...

Tokat'ta 3,9 büyüklüğünde deprem | Son depremler Tokat'ta 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremi önceden haber veren sistem: EDIS Site, apartman ve iş merkezlerine hizmet veren Apti uygulaması üzerinden depremi yerinde tespit eden EDIS, sarsıntıyı 23-24 saniye önceden algılıyor.

Balıkesir beşik gibi! Bir deprem daha | Son depremler Balıkesir Karesi'de saat 01,13'de olan 4.1'lik depremin ardından saat 01,58'de 4,7'lik bir deprem daha meydana geldi. Şiddetli sarsıntı vatandaşları sokağa döktü.