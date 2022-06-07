Türkiye Gazetesi

Kahraman Mehmetçik durmak bilmedden terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vuruyor. Irak'ın kuzeyinde 10 PK'lı daha etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.

MSB duyurdu: 1 Ocak'tan bu yana 425 PKK'lı öldürüldü Milli Savunma Bakanlığı, 2015'ten bu yana 34 bin 950 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Irak'ın kuzeyindeki Pençe serisi ile PKK'ya ağır darbe indiren TSK, 1130 teröristi öldürdü. MSB, 1 Ocak'tan bu yana ise 425 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü kaydetti.

MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist öldürüldü Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kaplan bölgesinde 2 PKK'lı terörist kahraman askerlerimiz tarafından öldürüldü.

MSB duyurdu: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Pençe-Kilit operasyonunda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.