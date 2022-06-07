Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, Balkan ülkelerinden enerji konusunda işbirliği talepleri geldiğini söyledi. Diğer taraftan Çavuşoğlu, "Yunanistan'da ihlalden vazgeçilmezse, adalarda egemenlik tartışılır" dedi.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları:

'YUNANİSTAN İLE ANLAŞAMADIĞIMIZ KONULAR YILLARDIR VAR'

"Cumhurbaşkanımızın Miçotakis'le görüşmesinin ardından Yunanistan'ın gerçekleştirdiği tavır şaşırtıcı değil. Yunanistan ile anlaşamadığımız konular yıllardır var. Yunanistan silahlandırılmama koşuluyla kendisi verilen Adalar'ın statüsünü ihlal etmesi ve bunları gündeme getirdik. Biz buna BM'ye ilettik, Yunanistan bu ihlallerden vazgeçmezse, bu Adalar'ın egemenliği tartışılacak. Hukuki çerçevede yazdıklarımız durumu açıklıyor, buna cevap vermeli.

'YUNANİSTAN'IN İÇİNE DÜŞTÜĞÜ DURUM İÇLER ACISI'

Yunanistan'daki siyasetçiler kompleks içindeler, bu aslında aşağılık kompleksinin açıklaması. Her gün Türkiye'ye yönelik açıklamalarda bulunuyorlar. Yunanistan bize geldiği zaman 25 maddelik teklifle geldi, bu çerçevede önemli gelişmeler yaşandı. Biz hiçbir zaman iş insanlarına bizim ilişkilerimiz kötü, sen de ilişkilerini kötüleştir diyemeyiz. Bu yüzden Dendias'ın açıklaması saçma olmuş. Yunanistan'ın içine düştüğü durum içler acısı. En haksız durumda bile ne kadar haklı olduğunu anlatmada ve ağlamada çok başarılılar. Elbette her ülke kendi çıkarını savunmak zorundadır, ama yüzümüze gülüp arkamızdan nefret ve kin dolu açıklamalarda bulunmak doğru değil.

'BUNLAR SİYASETÇİLERE YAKIŞAN TAVIRLAR DEĞİL'

Gelir yüzünüze sarılırlar, arkalarına döndükleri zaman nefret, kin, yalan, iftira. Bunlar siyasetçilere yakışan tavırlar değil. Yunanistan bizim yazdığımız mektuplara adam gibi cevap versin, bu ihlali sonlandırmazsa adaların egemenlik tartışmalarına başladık zaten.

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