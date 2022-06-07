Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de konuştu. Z Kuşağı'nın açık ara liderinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söyleyen Özhaseki "Gençlere 'Ne için mücadele edersiniz, fedakarlık yaparsınız?' sorduk. Yüzde 80'i 'Vatanım, bayrağım için mücadele ederim' dedi. 'Kimi lider olarak görüyorsunuz?' sorusuna ise açık ara 'Recep Tayyip Erdoğan' karşılığını verdiler. Biz kendimizden eminiz. Gençliğimiz de gayet iyi durumda. Biz de özel olarak ilgileniyoruz" ifadelerini kullandı.

"MUHALEFETE HAYRET EDİYORUM"

Muhalefeti hayretler içerisinde izlediğini aktaran Mehmet Özhaseki "Ne yazık ki bu dönemde yeni bir belediyecilik başladı. Kendilerine göre 'algı belediyeciliği' diyorlar. Yapsınlar. Bizim eserlerimiz kalacak. O algıyla, yalanlarla vakit geçirenlerin de hepsi kaybolacak. Çünkü ortada bir şey yok. Ama dehşet hırsları var, hayret ediyorum. Hiçbir iş yapmadan, şehrine bir şey katmadan 5 yıllık aldıkları yetkiyi hakkıyla kullanmadan hepsi de Cumhurbaşkanı adayı. Hayretler içerisinde izliyorum" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRETE ZAM VAR MI?

Özhaseki "Doğru, enflasyonist bir ortam var. Pandemiden sonraki süreçte böyle bir yere geldik. Önemli olan burada fiyat baskılaması kadar aynı zamanda da insanların alım gücünün artmasıdır. Eğer ki alabiliyorsanız o önemli. Alamıyorsanız, gücünüz yetmiyorsa, alım gücünüz yok olmuşsa işte bu tehlikeli. O yüzden de enflasyon karşısında sabit gelirliyi, dar gelirliyi ezdirmemek, hakkını savunabilmek, gelirlerini daha artırıcı bir takım tedbirler almak da hükümetin işi. Bu konuda da sırayla yavaş yavaş hepsi geliyor. Dün iki müjde vardı, önümüzdeki günlerde yine gelir. Sabır" şeklinde cevap verdi.

Asgari ücretli ve emekliye zam sinyali... Vatandaşın geliri artacak "Ücretliler başta olmak üzere, her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak, aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz. İnşallah yıl sonuna daha güçlü gireceğiz. Bundan kimsenin endişesi olmasın."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücrete zam sinyali: Aradaki farkı kapatacağız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücrete yeni zam sinyali veren Erdoğan, , "Asgari ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.