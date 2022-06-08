Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz'in iç kesimlerinde Bolu, Karabük, Kastamonu, Amasya, Tokat, Çorum, Gümüşhane, Bayburt, Artvin ile Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.

SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLACAK

Akdeniz'in iç kesimlerinde Isparta, Burdur çevreleri, Antalya'nın kuzeybatısı, Kahramanmaraş'ın batısı ile Adana, Osmaniye ve Mersin'in kuzeyinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İç Anadolu'nun güney ve doğusunda Kırıkkale, Sivas, Yozgat, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman ile Ankara, Çankırı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda Kars ve Ardahan çevreleri yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.

Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın 09.00-23.00 arasında olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul’da serin hava ne zamana kadar sürecek? Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe açıklamalar Soğuk algınlığı havaları geliyor. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasını yurda giriş yaptı. Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı! İstanbul’da serin hava ne zamana kadar sürecek? İstanbul’da havalar ne zaman ısınacak? AKOM açıkladı. İstanbul’da anlık hava nasıl? İstanbul bugün yağmur var mı? İstanbul’da hava durumu…

Meteoroloji uyardı! Şiddetli yağış geliyor: Tüm hafta boyunca etkili olacak Meteoroloji, pazartesi günü Marmara bölgesi ile birlikte yurdun emen hemen her noktasında sağanak yağmur beklendiğini açıkladı. Türkiye genelinde etkili olacak yağışların 1 hafta boyunca yer yer devam etmesi bekleniyor.