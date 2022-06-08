Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılan bir görüntü çok konuşulmuş ve tepki toplamıştı. Görüntülerde kilo kilo salatalık ve domatesi çöpe döküldüğü görüldü. Görüntülerin ardından Gazipaşa Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Hamdi Fidan'dan açıklama geldi.

Gazipaşa Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Hamdi Fidan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kamuoyunda bir video dolaşıyor. Gazipaşa'da sebzelerin çöpe atıldığını, fiyatların yükseltilmek için yapıldığını belirten bir video. Buradan 17 ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracatta çok titiz davranan bir ülkeyiz. Burası salatalığın başkenti. Türkiye'de en kaliteli salatalık; Gazipaşa'da yetişir. Bu ürünler sofraya konacak şekilde olsa döker miyiz? Hayır dökmeyiz. Bu paylaşımı yapan kişi 'Bu ürünü ben yerim' diyorsa, gelsin ücretsiz kendisine verebiliriz. Bu ürünler sofraya uygun değil. Bu ürünleri ne dış ne de iç piyasaya veremeyiz." demişti.

'EN AĞIR İDARİ YAPTIRIM UYGULANACAK'

Görüntülerin ardından bakanlık harekete geçti ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş konuya i,lişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamadaşu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyada yer alan domates ve salatalıkların çöpe dökülmesi paylaşımı üzerine, Antalya Ticaret İl Müdürlüğümüz ivedi şekilde inceleme başlatmıştır.

Vatandaşımızı mağdur etmeye yönelik bir fiilin tespiti durumunda Bakanlığımızca en ağır idari yaptırım uygulanacaktır."

Antalya'da tonlarca sebze araziye döküldü Gazipaşa’da boş araziye atılan sebzeler kamuoyu gündemine oturdu. İlçedeki halciler ‘sofraya uygun değil’ derken İstanbul Ziraat Odaları Derneği Başkanı Ömer Demir ise “Bu bir gıda darbesidir. Fiyatlar artsın diye piyasaya ürün vermiyorlar. Bunlar vatan hainidir. PKK’dan farkları yoktur” dedi.

Sosyal medyada tepki toplamıştı! Çöpe dökülmüş sebzeler için açıklama geldi Sosyal medyada yer alan birçok sebze ve meyvenin çöplük alana atıldığı görüntülerin ardından Gazipaşa Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Hamdi Fidan'dan açıklama geldi. ​Fidan "Bu ürünler sofraya uygun değil." dedi.

Sebzeden sonra meyve de ucuzlayacak Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, sebze fiyatlarından sonra meyve fiyatlarının da düşmeye başladığını belirterek “Ürün bol, telaş yapmaya lüzum yok. Fiyatlar rayına oturuyor” dedi.