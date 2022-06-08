Türkiye Gazetesi

Türk ordusu terör örgütlerine geçit vermiyor. Son günlerde harekatlar kapsamında Irak'ın kuzeyinde çok sayıda terörist ve teröristlerin inleri yerle bir edildi. Kahraman Mehmetçik operasyonlara tüm hızıyla devam ederken Irakın kuzeyinde 7 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından açıklamada bulunu. bakanlık paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz!

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

MSB duyurdu: 1 Ocak'tan bu yana 425 PKK'lı öldürüldü Milli Savunma Bakanlığı, 2015'ten bu yana 34 bin 950 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Irak'ın kuzeyindeki Pençe serisi ile PKK'ya ağır darbe indiren TSK, 1130 teröristi öldürdü. MSB, 1 Ocak'tan bu yana ise 425 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü kaydetti.

MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist öldürüldü Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kaplan bölgesinde 2 PKK'lı terörist kahraman askerlerimiz tarafından öldürüldü.

MSB duyurdu: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Pençe-Kilit operasyonunda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.