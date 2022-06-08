Türkiye Gazetesi

Ankara'da Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 9 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. 9 şüpheliden 5'i yakalandı. Hablemitoğlu, Ankara'daki evinin önünde 20 yıl önce suikast sonucu öldürülmüştü. Gözaltı kararı verilenler arasında emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın da olduğu ancak adresinde bulunamadığı belirtildi.

HABLEMİTOPLU SUİKASTINDA YENİ GELİŞME

Suikastın şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır, kırmızı bültenle aranırken, MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilerek 27 Ocak'ta Emniyet'e teslim edilmiş ve 8 Şubat'ta "örgüt üyeliği" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından tutuklanmıştı. Nuri Gökhan Bozkır ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle 6 kişi 3 Şubat'ta gözaltına alınmış, bunlardan 3'ü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken 2'si 15 Şubat'ta tutuklanmış, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

LEVENT GÖKTAŞ KİMDİR?

Mustafa Levent Göktaş asker ve avukattır. PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ın yakalanması ve Türkiye'ye getirilmesinde görev almıştır. 2004 yılında askerlikten emekli olduktan sonra serbest avukatlık yapmaya başlamıştır. 5 Ağustos 2013 tarihinde Ergenekon davasında 20 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmış, 2014 yılında tahliye edilmiştir.

NECİP HABLEMİTOĞLU SUİKASTI NASIL OLDU?

Necip Hablemitoğlu 18 Aralık 2002 tarihinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucunda öldü. Cinayet sonrasında Hablemitoğlu'nun elektronik postasına ve telefonuna gelen tehdit telefonları emniyet mensuplarınca incelenmek üzere alındı. Cinayet sonrasında Hablemitoğlu'nun elektronik postasına ve telefonuna gelen tehdit telefonları emniyet mensuplarınca incelenmek üzere alındı.

Ölmeden önceki son araştırması Alman vakıflarının Türkiye'deki faaliyetleri üzerineydi. Hablemitoğlu üzerinde çalıştığı Alman vakıfları dosyasında ulaştığı yeni ve çok önemli bilgileri 8 gün sonra, 26 Aralık 2002’de Ankara 1. No.lu Devlet Güvenlik Mahkemesinde görülmeye başlanacak 15 sanıklı "Alman Vakıfları" davasında açıklayacaktı.

Necip Hablemitoğlu'nun suikastten hemen önceki görüntüleri, marketten alışveriş yapıyor.

Araştırmalarıyla Alman vakıflarının Türkiye’de yasal olmayan çalışmalar yaptığı, etnik ve mezhepsel ayrılıkları körüklediği ve altın madeni karşıtlarını örgütlediği yönünde çok önemli bilgilere ulaştığı ileri sürülen Hablemitoğlu bu iddialarının ele alınacağı davaya bir hafta kala evinin önünde uğradığı silahlı saldırıyla öldürüldü.

NECİP HABLEMİTOĞLU KİMDİR?

Evinin önünde suikasta uğrayan Necip Hablemitoğlu kimdir? Hablemitoğlu Türk tarihçi ve yazardır. 18 Aralık 2022 tarihinde öldürülmüştür. Evli ve iki kız çocuğu babası olan Hablemitoğlu, Türk topluluklarının yakın tarihi ile ilgilenmektedir. Ankara Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak yirmi yıl Atatürk ilkeleri ve devrim tarihi dersleri verdi.

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