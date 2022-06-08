Türkiye Gazetesi

Kahraman Mehmetçik, sınırlarımızda teröre göz açtırmıyor. Öğle saatlerinde Irak'ın kuzeyinde ölürülen 7 PKK'lı teröristlerin ardından Barış Pınarı bölgesinde de temizlik devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri saldırı hazırlığında olan 3 hain PKK'lıyı etkisiz hale gteirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/YPG'li teröristin, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.

MSB duyurdu: 1 Ocak'tan bu yana 425 PKK'lı öldürüldü Milli Savunma Bakanlığı, 2015'ten bu yana 34 bin 950 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Irak'ın kuzeyindeki Pençe serisi ile PKK'ya ağır darbe indiren TSK, 1130 teröristi öldürdü. MSB, 1 Ocak'tan bu yana ise 425 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü kaydetti.

MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist öldürüldü Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kaplan bölgesinde 2 PKK'lı terörist kahraman askerlerimiz tarafından öldürüldü.

MSB duyurdu: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Pençe-Kilit operasyonunda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.