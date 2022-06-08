Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ortak basın toplantısı düzenledi. İki ülke arası ilişkiler ve iş birliklerinden bahsedilen toplantıda, gündeme dair kritik konular üzerine de konuşuldu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecine ilişkin soruya yönelik de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fransa ve Yunanistan'la yaşadıklarımızı biz bunlarla yaşamak istemiyoruz. Bakın 9+4 ABD üssü Yunanistan'da kuruluyor. Neden kuruluyor? Cevapları Rusya'ya karşı kuruluyor. Kusura bakmasınlar bunu yemezler!" dedi.

"NATO TERÖRE ÇANAK TUTAN BİR ÖRGÜT DEĞİLDİR"

"NATO üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya'dan bir geri dönüş oldu mu?" sorusuna cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

NATO bir güvenlik teşkilatıdır. NATO teröre çanak tutan bir örgüt değildir. İsveç bildiğiniz gibi tüm terör örgütlerinin cirit attığı bir ülke konumunda. Hatta bunların parlemantoları içerisinde bile teröristler var. İsveç devlet televizyonunda terörist liderlerin söyleşisi yayınlandığı sürece, bunlara buyurun NATO'ya girin diyemeyiz. Aynı şey Finlandiya için de geçerli.

YUNANİSTAN'A SERT TEPKİ

"NATO noktasında bizim Fransa ve Yunanistan'la yaşadıklarımızı biz bunlarla yaşamak istemiyoruz." diyen Erdoğan, "Bakın 9+4 ABD üssü Yunanistan'da kuruluyor. Neden kuruluyor? Cevapları Rusya'ya karşı kuruluyor. Kusura bakmasınlar bunu yemezler! AB ciddi manada Yunanistan'a silah desteği veriyor. Aynı zamanda ABD'nin de silah desteği var. Kime karşı?" sorusunu yöneltti.

Erdoğan'dan milletvekillerine: Sosyal medya değil, milletin dediği önemli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekillerine sosyal medya uyarısı yaptı ve “Seçim sosyal medyada değil, sahada kazanılır. Bizim için sosyal medya söylemleri değil, sahada milletin ne dediği önemli” dedi.

Külliye'de sürpriz zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüştü. Saat 14.00'te başlayan görüşme, yaklaşık olarak bir saat sürdü.

Erdoğan iddialara son noktayı koydu: Bu iktidar faiz arttırmayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yapmış olduğu açıklamalarda faizle ilgili önemli açıklamada bulundu.