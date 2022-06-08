Türkiye Gazetesi

Siyasetçi, araştırmacı, yazar Tarhan Erdem, bir süredir yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar sebebiyle Mula Bodrum'daki bir hastanede tedavi görüyordu. Bugün acı haberi alındı. Erdem, 89 yaşında hayatını kaybetti. Erdem, İstanbul'da toprağa verilecek.

BAKANLIK YAPTI

CHP'den 16. dönem İstanbul Milletvekili olarak TBMM'de görev yapan merhum, 1977 yılında kısa bir süre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevini yürüttü. Ayrıca 1999-2000 yıllarında CHP Genel Sekreterliği görevine getirildi.

TARHAN ERDEM KİMDİR?

1933 yılında Bartın Kurucaşile'de dünyaya geldi. 1959 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Mühendisliği Fakültesi'nden mezun oldu. 1959-1995 yılları arasında Türkiye Şeker Fabrikaları, Millî Savunma Bakanlığı Altyapı Tesisleri, Şişecam topluluğuna bağlı Cam Elyaf Sanayi A.Ş, Doğan Holding gibi farklı kurum ve kuruluşlarda proje ve kontrol mühendisliği, genel müdürlük ve genel koordinatörlük gibi görevlerde bulundu. 1987'de KONDA Araştırma ve Danışmanlık şirketini kurdu.

Farklı dönemlerde Milliyet ve Radikal gazetelerinde köşe yazıları yazdı. Radikal gazetesinin yayımına son verilmesinin ardından yazılarına T24 haber sitesinde devam etti.

1953 yılında CHP'ye kaydoldu. Belde yöneticiliğinden, partinin genel sekreterliğine kadar hemen hemen bütün kademelerde çalıştı. Öğrenci dernekleri ve meslek odalarında yönetim kurulu üyeliği, Türk Devrim Ocakları'nın genel başkanlığını da yaptı.

1977 yılında İstanbul milletvekili seçildi. Aynı yıl haziran ayında güvenoyu alamayan Ecevit hükûmetinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı oldu.

ANAP İzmir eski milletvekili ve TBMM Başkanlarından İsmet Kaya Erdem'in de kardeşi olan Tarhan Erdem, evli ve 2 çocuk babasıydı.

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