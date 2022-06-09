Türkiye Gazetesi

Efes 2022 Tatbikatı devam ediyor. İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'ndeki tatbikatın gece safhası, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, beraberindeki dost ve müttefik ülkelerin savunma bakanı ve genelkurmay başkanlarının yanı sıra TSK komuta kademesi, Milli Savunma Bakan Yardımcıları ile alandaki yerini almasıyla başladı.

DENİZDEN VE HAVADAN SIZMA HAREKATI

Jenerik bir senaryoyla yapılan tatbikatın gece faaliyetleri kapsamında, katılımcı ülke unsurlarından oluşan birleşik özel kuvvet timleri, denizden ve havadan sızma harekatı gerçekleştirdi.

ÖZEL KUVVET’TEN ŞOV

Özel kuvvet unsurlarının bir kısmı paraşütle belirlenen alanlara inerken diğer kısmı denizden sızma harekatı yaptı. Bu kapsamda botların motorlarını kıyıya belli mesafede susturan su altı taarruz ve su altı savunma timleri, su altı engel ve sığ su mayınlarından sahili temizledi. Daha sonra amfibi aldatma harekatı ve amfibi keşif harekatı başlatıldı.

ATAK HELİKOPTERLER, CİRİT FÜZELERİ İLE VURDU

Gece görüş kabiliyetine sahip amfibi keşif bölüğü çıkarma yapılacak sahile yönelik keşif harekatı düzenledi. Harekatın ardından karartma uygulayarak sahile yaklaşan gemilerin kapak açmasının ardından zırhlı araçların ve personelin kıyıya çıkmasıyla deniz piyade unsurlarının çıkarma harekatı başarıyla tamamlandı. Bu sırada, indirme bölgesinde belirlenen hedefler, ATAK helikopterlerinin ateşiyle vuruldu. Yerli ve milli üretim Cirit füzeleri ile tam isabetle gerçekleştirilen atışları, önce topçu ve havan, daha sonra ise F-16 atışları izledi.

‘UÇAN KALE’LER GÖZ DOLDURDU

Gece faaliyetleri kapsamında hava hücum harekatı da gerçekleştirildi. ATAK helikopterlerinin eşlik ettiği "Uçan kale" olarak nitelendiren CH-47 Chinook helikopterleri, özel kuvvet unsurlarını belirlenen bölgeye indirdi. Hava hücum harekatının başarıyla tamamlanmasının ardından muharebe arama kurtarma görevi de icra edildi.

Seçkin gözlemci günü kapsamındaki gece faaliyetleri, hava savunma silahlarının atışlarıyla tamamlandı. Atış kapsamında, yerli ve milli üretim Korkut hava savunma sistemi, belirlenen hedefleri tam isabetle vurdu.

37 ÜLKEDEN 11 BİN PERSONEL KATILDI

Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, Efes 2022 Tatbikatı'nın 37 dost ve müttefik ülkeden görevlendirilen birlik ve unsurla yaklaşık 11 bin personelin katılımıyla gerçekleştirildiğini bildirdi. Sivri, gece faaliyetleri kapsamında hedefler Cirit, UMTAS, OMTAS uzun ve orta menzilli tanksavar füzeleri, ATAK helikopterleri, Korkut hava savunma silah sisteminin de bulunduğu yerli ve milli silah sistemleri tarafından tam isabetle vurulduğunu söyledi.

Türkiye'nin vurucu gücü olacak! EFES-2022'de ilk kez ortaya çıktı... Milli İHA Anka'ya yerli mühimmat Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), EFES-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında açılan sergide, hava platformlarını ve maketlerini sergiledi. TUSAŞ'ın bir süredir üzerinde çalıştığı süpersonik insansız hava aracı Anka da ilk kez EFES-2022'de sergilendi.

Helikopterler, İHA'lar, zırhlı araçlar... Nefes kesen tatbikatta milli teknolojiler sergilendi EFES-2022 Tatbikatı başladı... Türkiye'nin ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde, dost ve müttefik ülkelerin katılımıyla düzenlenen tatbikatta yeni savunma sanayi teknolojileri de ilk kez görücüye çıkıyor. Tatbikat kapsamında Doğanbey Tatbikat Bölgesi'nde Savunma Sanayi Sergisi açıldı. 43 yerli savunma sanayi şirketinin ürünlerini tanıttığı sergide ilk kez tanıtılan sistemlerle tatbikatın fiili atışlı bölümünde kullanılacak bazı ürün ve sistemler de sergileniyor.