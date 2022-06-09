Türkiye Gazetesi

M. Emin ARVAS

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un görüşmesi öncesi, Amerikan düşünce kuruluşu Atlantic Council’den kritik bir değerledirme geldi. ABD’nin karşı çıkmasına rağmen Türkiye’nin Suriye harekâtında kararlı görüldüğü dile getirilen Rich Outzen imzalı makalede öne çıkanlar şöyle:

*Ruslar Türk askerinin YPG’yi ezmesinde birçok fayda olduğunu düşünüyor: Zayıflamış bir milis, Suriye’deki uzun vadeli ABD askerî varlığının temelini baltalar, grubun Esad rejimine tabi olmasını hızlandırır, İran destekli güçlerin kontrolü sağlamlaştırmasını engeller.

*Türkiye’nin Suriye sınırı boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturmak için harekete geçmesi, Erdoğan’ın Suriye iç savaşını sona erdirmek için nihai barış anlaşmaları için müzakere pozisyonunu güçlendirecektir. Bu aynı zamanda ona Suriyeli müttefiklerini koruma, mülteci dönüşleri için istikrarlı bir alan oluşturma ve sonunda ABD ülkeden ayrıldığında Esad veya PKK’nın Türkiye’ye saldırılar için fırlatma rampalarına erişimini engelleme gücü verecek.

*Harekâtı Türkiye için kolaylaştıran birkaç faktör var: Birincisi, Rusya’nın Suriye’deki Türk operasyonlarını engelleme yeteneğini büyük ölçüde azaltan Ukrayna’daki askerî sıkıntıları. İkincisi, bölgesel aktörler karşısında artan askerî kapasitesi. Üçüncüsü, Washington’un elindeki imkânların etkisinin az olması. Son faktör ise Ukrayna’daki savaşla ilgili artan Türk etkisi.

*Tehditler pek işe yaramayacak. Türkiye’yi NATO’dan uzaklaştırmak veya üyeliğini askıya almak için bazı çağrılar var ama bunu yapabilecek bir mekanizma yok. Ayrıca bu, İttifak’ın çok zayıf düşmesine sebep olur.

* ABD harekâtı durdurmak ya da sınırlandırmak için Kasım 2019’da Barış Pınarı’nda olduğu gibi çok üst düzey katılımla Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirebilir. Bu yaklaşımı tekrarlamak, 2022’de Amerika için en muhtemel yol.

harekâtı durdurmak ya da sınırlandırmak için Kasım 2019’da Barış Pınarı’nda olduğu gibi çok üst düzey katılımla Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirebilir. Bu yaklaşımı tekrarlamak, 2022’de Amerika için en muhtemel yol. *ABD ve Batı benzer şekilde en üst düzeylerle, Türkiye’yi “uyarmak” veya “tehdit etmek” için değil, operasyonda karşılıklı olarak kabul edilebilir şartlar oluşturmak veya sınırlar aramak için çalışmalıdır. ‘Elini çek’ yaklaşımı geçmişte işe yaramadı ve şimdi de işe yaraması pek mümkün değil.

Çavuşoğlu Latin Amerika ziyaretini değerlendirdi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika turunu tamamladı. Türkiye dönüşünde gazetecilerin sorularını cevaplayan Çavuşoğlu, "Her ülke Türk savunma sanayisinden istifade etmek istiyor. Kendi ülkelerinde yatırım yapmak istiyorlar." dedi.