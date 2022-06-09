Türkiye Gazetesi

Selçuk BÖKE

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yaptıkları kritik görüşme sonrasında düzenledikleri ortak basın toplantısında Karadeniz’de sıkışan tahıl yüklü gemiler için düşünülen güvenlik koridoru ve Türkiye’nin muhtemel Suriye operasyonuna ilişkin önemli mesajlar verildi.

İki bakanın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

SURİYE TAAHHÜTLERİ VAR

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu: Türkiye, ABD ile geçen ekim ayında ortak açıklamada bulundu, Rusya ile de bundan beş gün sonra Soçi’de mutabakat zaptı imzaladı. Özellikle teröristlerin bu bölgeden temizlenmesi konusunda hem Rusya’nın hem ABD’nin taahhütleri var. Bu taahhütlerin yerine gelmesini beklemek bizim en doğal hakkımız. Terör örgütlerinin bize yönelik saldırılarına müsamaha göstermemiz mümkün değil. Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG tarafından Türkiye’ye yönelik tehdit arttı. Suriye’nin sınır bütünlüğünün, toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguluyoruz. Bölücü ajandası olan terör örgütlerine müsaade edilmemesi gerekiyor.

TAHILA İSTANBUL ÖNERİSİ

Ukrayna ve Rusya’dan dünyaya ihraç edilecek olan tahılları taşıyacak gemilerin denetlenmesi dahil BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında oluşturulabilecek bir mekanizma ve iş birliğini içeren bir plandan bahsediyoruz. Türkiye olarak bu planı makul buluyoruz ve uygulanabilir bir plan olarak görüyoruz. Bu planın Rusya ve Ukrayna tarafından kabul edilmesi gerekiyor. Bunun detaylarını görüşmek üzere İstanbul’da bir toplantıya ev sahipliği yapabileceğimizi, BM’nin teklifi üzerine söyledik.



Dışişleri Bakanlığının Fatin Rüştü Zorlu Salonunda yapılması planlanan toplantı, salonun kapasitesinin yetersiz olmasından dolayı daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesine alındı. Toplantıya dünyanın çeşitli ülkelerinden 100’den fazla basın mensubu katıldı.

LAVROV: İŞ BİRLİĞİNE DEVAM

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Türk dostlarımızın dış güçler tarafından sınırlarında oluşturulan tehditlerle ilgili hassasiyetlerini dikkate alıyoruz. ABD, gayrimeşru şekilde orada bir örgütü besliyor ve biz buradaki hassasiyetlerinizi anlıyoruz. Çünkü Rusya’yla ilgili de aynı şekilde dış aktörler, aynı faaliyetlerde bulunuyorlardı. Bu tehditlerin sınırlarımıza dayandığını çok iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla Suriye meselesiyle ilgili iş birliğimize devam edeceğiz. Ukrayna, limanlarını mayınlardan temizlerse, biz hiçbir şekilde askerî harekâtımızı kötüye kullanmayız ve gemilerin oradan serbest bir şekilde çıkmasını sağlamakla ilgili bütün gerekli adımları atarız. Ukrayna’dan tahıl ürünlerinin sevk edilmesini Batılılar bir ‘facia’ olarak göstermeye çalışıyor. Ukrayna tahıl ürünlerinin dünya piyasasındaki payı sadece yüzde 1. Dolayısıyla herhangi bir gıda krizinin buradan kaynaklanacağını düşünmüyoruz. Karadeniz koridoru için Türk dostlarımızın çabalarına büyük önem atfetmekteyiz. Türk mevkidaşlarımızın çabaları çok kıymetli. Ukrayna tarafı mayınsızlaştırma faaliyetlerine hazırsa biz de hazırız. Türk askerî makamlarıyla da bu süreçlerin detaylarını görüşmekteyiz.

Lavrov Türkiye'de! Karadeniz'de tahıl koridoru yorumu: Uygulanabilir bir plan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir araya geldi. Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'u ağırlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu