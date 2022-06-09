Türkiye Gazetesi

Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda PKK/KCK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

SÖZDE YÖNETİCİLER ÖLDÜRÜLDÜ

MİT tarafından son dönemlerde Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde yoğunlaştırılan operasyonlarda, aralarında terör örgütü PKK-HPG'nin sözde Mahmur-Kerkük-Süleymaniye sorumlusu “Ahmet Rubar” kod adlı Mehmet Erdoğan'ın da bulunduğu sözde yöneticileri etkisiz hale getirildi.

TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Ayrıca geçen hafta da PKK/YPG'nin suikastçısı olarak çeşitli eylemlere katıldığı belirlenen “Rojda” kod isimli Dilbirin Kaçar da Suriye'de düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirildi.