Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da Göç Kurulu Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Soylu kaçak göçmenlerle mücadelede yeni önlemler alınacağını belirtti. “Taksilere ve tır parklarına yönelik yen bir adım atıyoruz” diyen Bakan Soylu, valiliklere yazı gönderileceğini ifade etti.

“KAÇAK GÖÇMENLERE KİMSE ARACILIK ETMESİN”

Soylu, “Taksilerle il dışına yabancı taşınması halinde taksicilere il dışı seyahat izin belgelerinin kontrollü yükümlülüğünü getiriyoruz. Kaçak göçmeni bir ilden bir ile taşımaya kimse aracılık etmesin. Bunun için böyle bir yükümlülüğü bugün itibarıyla getiriyoruz.” dedi.

YENİ ÖNLEMLER DEVREYE GİRİYOR

Soylu, TIR kasalarının brandalarını keserek içlerine kaçak yolcu alınmasına karşı da tır parklarına da kamera zorunluluğu getirildiğini duyurdu. Amacın kamyon kasasında yakalanan göçmenlere ilişkin şoförlerin ''Brandayı kesip binmiş haberim yok'' demesinin önüne geçebilmek olduğu kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ocak'tan bu yana 18 bin kaçak Afgan göçmen geri gönderildi İçişleri Bakanlığı, bu yılın başından itibaren ülkesine gönderilen Afgan göçmen sayısının 18 bin 256, toplam kaçak göçmen sayısının ise 34 bin 112 olduğunu açıkladı.