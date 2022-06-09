Türkiye Gazetesi

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen Efes Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetleri gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da seçkin gözlemci günü faaliyetlerini takip etti.

Ege'de Efes-2022 Tatbikatı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, konuşmasının başında dünyanın en tehlikeli terör örgütleriyle edilen mücadelelerde Türkiye'nin gösterdiği başarının eşi benzeri olduğunu söyledi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

''Türkiye terör örgütleriyle ve düzensiz göçle mücadele etme gibi dünyanın en kritik sınavlarını başarıyla veriyor. Suriye'de herkesin yol açtığı tehdide dikkat çektiği ancak kimsenin sahada cesaretini gösteremediği DAEŞ ile mücadeleyi ilk biz verdik.

Sınırlarımızı 30 kilometre derinliğinde bir koruma hattına alma kararlığını adım adım hayata geçiriyoruz.

ATİNA İLE EGE ADALARI SORUNU

Bazı Yunan siyasetçiler; pervasızlıkla gerçeklikten uzak, hukaka aykırı sözlerler gündem olmaya çalışıyor. Adaları silahlandırmaktan vazgeçsinler, şaka yapmıyorum. Uluslararası anlaşmalara uyun.

Yunanistan'ın kışkırtmalarını soğukkanlılıkla karşıladık. Ancak bu sabrımız, muhattabımız tarafından yanlış anlaşılıyor. Yunanistan aklını başına aldın. Türkiye gerektiğinde hakkını korumaktan geri durmayacaktır.

Bazı Yunan siyasetçiler; pervasızlıkla gerçeklikten uzak, hukaka aykırı sözlerler gündem olmaya çalışıyor. Adaları silahlandırmaktan vazgeçsinler, şaka yapmıyorum. Uluslararası anlaşmalara uyun.

''AKLINIZI BAŞINIZA ALIN''

Yunanistan'ın kışkırtmalarını soğukkanlılıkla karşıladık. Ancak bu sabrımız, muhattabımız tarafından yanlış anlaşılıyor. Yunanistan aklını başına alsın. Türkiye gerektiğinde hakkını korumaktan geri durmayacaktır''

Gözler Efes-2022 tatbikatında! Görüntüler nefes kesiyor Efes 2022 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü kapsamındaki gece faaliyetleri, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın beraberindeki ondan fazla ülkenin savunma bakanı ve genelkurmay başkanı ile TSK komuta kademesinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yunanistan’a beklemediği yerden darbe: Türkiye haklı, adaları ihlal ediyoruz Yunanistan adalara asker yığmaya ve iskana açmaya devam ediyor. İhlal gerekçelerini kabul etmeyen Türkiye, Atina’nın attığı tehlikeli adımlarının Ege Denizi’ndeki egemenlik tartışmalarını başlatacağının altını çizmişti. Türkiye’ye Yunanistan’ın saygın gazetelerinden Kathimerini'nin Genel Yayın Yönetmeninden destek geldi. Papachelas, Yunanistan’ın haksız olduğunu ve Türkiye’nin askeri güce başvurabileceği konusunda Yunanistan’a uyarıda bulundu. Papachelas, “Askeri olarak ise Türkiye ile denk olduğumuzu düşünüyorum” diyerek endişesini dile getirdi.

Erdoğan’dan Nato’ya sert tepki! Yunanistan’daki üssü hatırlattıp sordu: ABD'nin silah desteği kime karşı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile düzenlenen ortak basın toplantısında, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin de konuştu. Erdoğan, "Fransa ve Yunanistan'la yaşadıklarımızı biz bunlarla yaşamak istemiyoruz." diyerek, Yunanistan'a kurulan 9+4 ABD üssünü hatırlatıp, "ABD'nin silah desteği kime karşı?" diye sordu.