Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en büyük planlı tatbikatı olan Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı göğüsleri kabarttı. 10 bine yakın askerimizin katıldığı tatbikatta nefes kesen anlar yaşandı. Tatbikatı yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm hedeflerin F-16’larımız tarafından vurulduğu sıradaki tepkisi kameralara yansıdı.

YERLİ VE MİLLİ SİLAHLAR İLK KEZ KULLANILDI

Akıncı TİHA, Barış Pınarı Harekatı'nda da kullanılan 800 metre menzilli, ayarlanabilen tetik hassasiyetli KNT-76 keskin nişancı tüfeği, VİHA (vurucu insansız hava aracı), Kirpi-2, Kobra-2 ve Vuran taktik tekerlekli zırhlı aracı, Kirpi-2 patlayıcı madde ve şüpheli cisim imha aracı, 106 milimetrelik havan ile aydınlatma mühimmatı kullanarak atış icrası, Proton Elic tünel tespit cihazı ve PARS OMTAS kuleli tekerlekli aracı ile 35 milimetrelik modernize çekili top (hava savunma sistemi) tatbikatta ilk kez kullanıldı.

HEDEF 12’DEN VURULDU

F-16’ların hedefini tam isabet vurmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar kahraman Mehmetçiklerimizi alkışladı. Tatbikatın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde Türkiye’yi hedef alan açıklamalarda bulunan ve Ege’deki adaları silahlandıran Miçotakis’e çok sert sözlerle yüklendi. Erdoğan, Yunanistan’ı uyarırken kendisinin şaka yapmadığını ifade etti.

“ŞAKA YAPMIYORUM”

Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

Yunanistan'ı gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz. Bir an önce vazgeçin, şaka yapmıyorum. Sayın Miçotakis herhalde adalara turistik çıkarma yapıyor. Bununla bir yere varmak mümkün değil. Türkiye kimsenin hakkını, hukukunu çiğnemez ama kendi hakkını hukukunu da kimseye çiğnetmez. Yunanistan'ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda ikaz ediyoruz. Türkiye Ege'de haklarından vazgeçmeyeceği gibi adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların tanıdığı yetkileri kullanmaktan geri durmayacak.