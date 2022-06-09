Türkiye Gazetesi

Festivalin açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk Havalimanı’nda başlayan festivalde atlı cirit gösterileri, Kökbörü müsabakaları, okçuluk gösterileri ve güreş gibi birçok spor dalında yarışmalar düzenleniyor.

RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Özellikle at üzerinde yapılan müsabakalar renkli ve heyecanlı görüntülere sahne oluyor. Kökbörü müsabakaları ve ardından cirit gösterileri festivale damga vurdu. Geleneksel kültürlerin yaşatıldığı festival pazar gününe kadar devam edecek.

3. Uluslararası Etnospor Forumu sona erdi Dünya Etnospor Konfederasyonunca bu yıl "Geleneksel Sporların İhyası" temasıyla düzenlenen 3. Uluslararası Etnospor Forumu sona erdi.