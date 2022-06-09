Türkiye Gazetesi

Manisa’nın Akhisar ilçesinde merkez üssü Karabörklü Mahallesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre, deprem sonrası mal ve can kaybı yaşanmadı.

DEPREM 6.68 KM DERİNLİKTE GERÇEKLEŞTİ

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Daire Başkanlığından alınan verilere göre, saat 17.15 sıralarında meydana gelen depremin 6.68 km derinlikte meydana geldiği bildirildi. Depremin ardından vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken herhangi bir hasar kaydı olmadığı bildirildi.

Van'da 4.2 büyüklüğünde deprem | Son depremler AFAD:"Van'ın Tuşba ilçesinde saat 11.01'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz."

Tokat'ta 3,9 büyüklüğünde deprem | Son depremler Tokat'ta 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla’da korkutan deprem Son deprem haberi Muğla'dan geldi. AFAD’dan gelen bilgilere göre, Muğla’nın Datça ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.