Türkiye Gazetesi

Sırbistan hükümeti, Türkiye ile kimlikle geçiş uygulamasına ilişkin kararı yürürlüğe koyduğunu açıkladı. Böylelikle bugünden itibaren Türkiye ve Sırbistan vatandaşları, her iki ülkeye kimlikle geçebilecek.

TURİST ORANININ ARTMASI BEKLENİYOR

Hükümetten yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi adına imzalanan antlaşma gereği bundan sonra Türkiye ve Sırbistan vatandaşlarının bu ülkelere kimlikle geçebileceği ifade edildi.

Uygulamanın iki ülke ekonomisine de katkı sağlayacağına işaret edilen açıklamada, karşılıklı turist oranının artmasının beklendiği kaydedildi.

KİMLİKLE GİDİLEBİLEN ÜLKELER

Türk vatandaşlarının pasaportsuz gidebileceği ve vizesiz seyahat edebileceği ülkelerin listesi henüz çok uzun değil. Ancak bu ülkelere giderken pasaport almanız, vize almanız ve bunlara ekstra bir ücret ödemeniz gerekmiyor. Ülkemizin herhangi bir şehrine gider gibi yurt dışına çıkabilmek, kimlikle gidilebilen ülkeler sayesinde mümkün. 2022 pasaportsuz gidilen ülkeler güncel olarak Ukrayna, KKTC, Gürcistan, Azerbaycan ve Moldova.

Petrol şirketlerine Venezuela vizesi Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yüzünden Rus petrolüne uygulanan ambargo, ABD'yi yeni arayışlara itti.

Polonya vatandaşlarına Türkiye'den vize muafiyeti Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Polonya Vatandaşları, Türkiye'ye yapacakları turistik seyahatlerde vizeden muaf olacak.

Rusya'ya vizesiz seyahat sinyali Rus turistlerin tatil için ilk tercihi olan Türkiye, Rusya ile 'Ortak Turizm Eylem Planı'nı imzaladı.