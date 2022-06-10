Türkiye Gazetesi

AKİF BÜLBÜL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’in Seferihisar ilçesinde icra edilen ve 37 ülkeden bin yabancı askerî personelle beraber TSK unsurlarıyla toplamda 10 bin askerî personelin katıldığı Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiilî Atışlı Tatbikatı’nı yerinde izledi. Yerli ve millî imkânlarla üretilen silah, araç ve sistemlerin kullanıldığı tatbikat gece ve gündüz safhalarıyla başarıyla tamamlandı. Tatbikatın ardından Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı’nın sözlerinde öne çıkanlar şöyle:

> Sınırlarımızı 30 kilometre derinliğinde bir güvenlik hattıyla koruma altına alma kararlılığımızı adım adım hayata geçiriyoruz.

> Ülkemizin sınırları dibinde terör koridorları kurulmasına asla izin vermeyeceğimizi, bunun için güvenlik hattımızın eksik kalan kısımlarını mutlaka tamamlayacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum.

> Hiçbir gerçek müttefikimizin ve dostumuzun da ülkemizin bu meşru güvenlik kaygılarına karşı çıkmayacağını, bilhassa da tercihini terör örgütlerinden yana kullanmayacağını umut ediyoruz. Müttefiklerimizden ve dostlarımızdan bu konudaki meşru endişelerimizi anlamalarını ve saygı göstermelerini beklemek en tabii hakkımızdır.

> Yunanistan’ı gayriaskerî statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz.

> Yunanistan’ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz. Kendine gel!

> Sabrımızın ve soğukkanlılığımızın muhatabımız tarafından yanlış anlaşıldığını görüyoruz. Türkiye, kimsenin hakkını, hukukunu çiğnemez ama kendi hakkını, hukukunu da kimseye çiğnetmez.

> Türkiye, Ege’deki haklarından vazgeçmeyeceği gibi adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların kendisine tanıdığı yetkileri gerektiğinde kullanmaktan da geri durmayacaktır.

MESAJI ALDILAR

Son yılların en büyük tatbikatı Efes 2022, Başkomutan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımı ile dün noktalandı. Ege Denizi’nde 9 Mayıs’tan bu yana devam eden ve dostüttefik ülkelere güven, düşmana ise korku veren tatbikat, filmleri aratmayan nefis görüntülere sahne oldu. Birleşik müşterek tatbikatının en önemli yönü ise Yunanistan’a, ‘Kendine gel’ mesajı oldu. NATO ile ilgisi olmayan tatbikat, Megali Idea (Bizans İmparatorluğu’nu diriltme) hayali peşinde koşan komşuyu telaşlandırdı. Atina yönetiminin, ülkemizin iyi komşuluk ilişkileri ve müttefiklik ruhu içinde bütün iyi niyetli ve samimi çabalarına rağmen, gerginliği tırmandırıcı, saldırgan söylemlerine ve hukuk tanımaz eylemlerine göz yummayacağımız mesajını aldığını kayda geçirmek lazım.

TÜRKİYE İYİ NİYETİNİ KORUYOR

Tatbikatta görev yapan askerî yetkililer, pişkin komşunun, gayriaskerî statüdeki adalara yönelik 953 ihlal gerçekleştirdiğine dikkat çektiler. Yine bu adalara 24’ü savunma bakan yardımcısı tarafından olmak üzere 73 ziyaret gerçekleştirilmesini de Türkiye not etti ve defalarca uyardı. Tahriklere kapılmayan Türkiye ise, Yunanistan’a iyi niyetini her fırsatta gösteriyor. Bu iyi niyet beyanı iki ülke halkının bölge zenginliklerinden adil bir şekilde faydalanması, barış, refah ve güven içinde yaşaması, Ege Denizi’nin dostluk denizi olması, Kıbrıs’ta egemen, eşit ve bağımsız iki devletin (KKTC ve Rum Kesimi) tek çözüm olması temennisinde de açıkça görülüyor. Tatbikatın dikkat çeken başka bir boyutu da MHP lideri Devlet Bahçeli’nin katılmasıydı. Salı günü baş başa görüşen iki lider, tatbikattaki birliktelikleriyle muhalefete, Cumhur İttifakı’nın dimdik ayakta olduğunu gösterdiler.

Erdoğan’ın sert uyarısı Miçotakis'i endişelendirdi: Panik atak! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ege'deki adaları silahlandırmaya kalkan Yunanistan'ı açık bir şekilde 'son kez söylüyorum' diyerek uyarmıştı. Ardından Yunanca bir tweet de atan Erdoğan, "Yunanistan'ı, tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz." demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları Yunan basınında geniş yankı bulurken, panikleyen Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'ten cevap geldi.

