Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz aylarda binlerce kişinin polis olma hayaliyle girdiği sınavda heyecan doruktaydı.Sınava giren öğrenciler nefeslerini tutmuş ve sonuçları bekliyordu. Beklenen haberi Polis Akademisi Başkanlığı duyurdu.

Akademinin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, sonuçlar, adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek, Akademinin internet sitesinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğinde olacak. Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da yine aynı siteden açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara da posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacak.

Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların, yapılacak yedek planlamalarla ilgili Akademinin internet sitesini takip etmeleri gerekecek.

POMEM 28'inci dönem ön başvuru sonuçları belli oldu Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM), 28. dönem aday belirleme ön başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Bakan Soylu açıkladı: POMEM mülakat sonuçları 2 gün içerisinde açıklanacak ​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Akademisi Başkanlığının polis alımı için gerçekleştirdiği 27. dönem POMEM sözlü mülakat sonuçlarının 2 gün içerisinde açıklanacağını söyledi.

27. Dönem POMEM başvuruları başladı 27. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) başvuruları başladı. Polis Akademisi, 27.Dönem POMEM aday başvuru, seçme ve değerlendirme kılavuzunu yayınladı.