Türkiye Gazetesi

Teröre darbe vuran operasyonları Mehmetçik tarafından tüm hızıyla devam ederken Türk ordusu terör örgütü PKK'ya ağır darbeler vurmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, terörle ve teröristle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde süreceği kaydedildi.

MSB duyurdu: 1 Ocak'tan bu yana 425 PKK'lı öldürüldü Milli Savunma Bakanlığı, 2015'ten bu yana 34 bin 950 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Irak'ın kuzeyindeki Pençe serisi ile PKK'ya ağır darbe indiren TSK, 1130 teröristi öldürdü. MSB, 1 Ocak'tan bu yana ise 425 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü kaydetti.

MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist öldürüldü Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kaplan bölgesinde 2 PKK'lı terörist kahraman askerlerimiz tarafından öldürüldü.

MSB duyurdu: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Pençe-Kilit operasyonunda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.