Türkiye Gazetesi

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Adalet Bakanlığı kararı ile Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun olumlu görüşü alınarak Denizli,Malatya ve Tekirdağ illerinde istinaf mahkemeleri kuruldu.

Adalet Bakanı Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “2016 yılında hayata geçirdiğimiz istinaf mahkemelerine yenilerini ekliyoruz. Denizli,Malatya ve Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemeleri kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.

BÖLGE ADLİYE MAHEKEMELERİ SAYISI 18'E YÜKSELDİ

İstinaf mahkemeleri olarak bilinen Bölge Adliye Mahkemeleri ve Bölge İdare Mahkemeleri 2016 yılında faaliyet geçti. Bölge Adliye Mahkemeleri bugüne kadar Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Van illerinde kurulmuştu. Denizli, Malatya ve Tekirdağ illerinde kurulan mahkemeler ile Bölge Adliye Mahkemelerinin sayıları 18’e çıkmış oldu.

Bakan Bozdağ'dan kira düzenlemesi açıklaması: Sadece meskenlere uygulanacak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Ercan Gürses'in sunduğu 'Ankara Gündemi'nde gündeme dair soruları cevapladı. Bakan Bozdağ kira düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, düzenlemenin sadece meskenleri kapsadığını, 1 yıl süreyle uygulanacağını duyurdu. Stokçulara karşı cezai yaptırımların alt ve üst sınırının artırıldığına işaret eden Bozdağ, 'Fiyatlar artarsa cezalar da yükselir.' dedi. Süresiz nafakanın da ciddi bir probleme dönüşebileceğine dikkat çeken Bozdağ, ancak şu anda öncelikli konular arasında olmadığını belirtti. Bozdağ, hakim ve savcı mülakatlarının da bayramdan önce açıklanacağını duyurdu.

Son dakika! Bakan Bozdağ'dan konut kirası açıklaması: Yüzde 25'i geçemeyecek Kira artışında sabit orana dair son dakika açıklaması Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi. Bozdağ, "Konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair geçici hüküm Borçlar Kanunu'na Adalet Komisyonu'nda eklenecek" dedi.

Bakan Bozdağ: İsveç ve Finlandiya’dan 33 teröristin iadesini istedik Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “İsveç’ten ve Finlandiya’dan 33 teröristin iadesini istedik” dedi.