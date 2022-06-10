Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) 6. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şu şekilde:

"1200 belediyesiyle aile haline gelen birliğimiz kendi alanında önde gelen yapılar arasındadır. Dost ve kardeş belediyelerin işbirliğini geliştirmesine vesile olmaktadır. Birliğimizin kökleri Türk Konseyi'ne dayanıyor. Konsey İstanbul'daki zirvesinde aldığı kararla Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirdi. Türk Dünyası 2040 vizyon belgesi de teşkilata ilişkin önemli adım oldu.

AVRASYA'NIN DÜNYANIN GÖZBEBEĞİ HALİNE GELDİĞİNİ GÖREBİLİRİZ

Hem geçmişte yaşadıklarımızdan hem bugün olup bitenlerden ibret alarak hareket etmeliyiz. Tüm dünyayı ateşe vermeye hazır olanların karşısında bu şekilde çıkarsak başarılı olabiliriz. Bunu sağlayabilirsek önümüzdeki dönem Avrasya'nın dünyanın gözbebeği haline geldiğini görebiliriz.

'PARLAK BİR GELECEK'

Binali Yıldırım Bey'in yer aldığı Aksakallılar heyetini maziden atiye köprü olarak görüyorum. 30 ülke ve bölgeden yerel yönetimin temsil edildiği belediyeler birliğinin kuşatıcı yapısı önemlidir. Karşımızda aradan geçen onca zamana rağmen ortak tarih ve kültür bilinciyle yeniden bir araya gelen devletler gerçeği var. Bu tablo hepimizi çok daha parlak geleceğin beklediğine işaret ediyor.

'BİRLİKTE ÇIKARSAK BAŞARILI OLABİLİRİZ'

Giderek etkisi artan ekonomik krizler bu tip işbirliklerini daha da önemli hale getiriyor. Atalarımız bir elin nesi var 2 elin sesi var diyor. Bu anlayıştan hareketle teşilatımızın derinliğini artırmak için çok daha fazla çalışmalıyız. Kendi güvenlik ve refahları için dünyayı ataşe vermeye hazır olanların karşısına ancak birlikte çıkarsak başarılı olabiliriz.

Coğrafyamızın genişliği bu çalışmalar için eşsiz bir zenginliktir. Günümüzde İpek Yolu gibi kadim yollar yeni demiryolu ve karayolları inşa edilerek canlandırılmaya çalışılıyor. BM başta olmak üzere tüm devletleri bir araya getiren yapıların reform tartışması yaygınlaşıyor. Böyle bir iklimde bizim tarih, kültür ve medeniyet mirasımıza sahip çıkmamız kadar tabii bir durum olamaz.

Şehirlerimizi tarihi ve kültürel özelliklerini gözeterek geliştireceğiz. Şehirlerimizi insanları arasında yakın bağlar kurarak aynı vücudun uzuvları gibi bütünleştireceğiz. Şehirlerimizi ortak evlerimiz haline dönüştüreceğiz. Bir araya gelmek bunun ilk adımıdır. Beraberce çalışmak ve neticeler elde etmek başarının ta kendisidir."

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yatırım yapan karlı çıkacak Son dakika:Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yatırımını kendi ülkesine yapan herkes karlı çıkacaktır. Kendi ülkesini aşağılayan, kendi devletini tahkir eden tiplerin çalışması kendi komplekslerini örtme amacıdır. Bu ülkede çalışmak, üretmek, yenilik yapmak isteyen herkesin önü desteklerle, teşviklerle sonuna kadar açıktır" dedi.

Erdoğan'dan Yunanistan'a 'kendine gel' ikazı "Yunanistan’ı gayriaskerî statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz”

Erdoğan’ın sert uyarısı Miçotakis'i endişelendirdi: Panik atak! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ege'deki adaları silahlandırmaya kalkan Yunanistan'ı açık bir şekilde 'son kez söylüyorum' diyerek uyarmıştı. Ardından Yunanca bir tweet de atan Erdoğan, "Yunanistan'ı, tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz." demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları Yunan basınında geniş yankı bulurken, panikleyen Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'ten cevap geldi.