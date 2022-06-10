Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç ve batı kesimlerde gök gürültülü sağanak görüleceği yönünde uyarıda bulundu. Bu kapsamda gece ve yarın etkili olması beklenen şiddetli yağışlar sebebiyle meydana gelebilecek, taşkın, sel ve su baskınlarına karşılık dikkatli olunması yönünde tavsiye verildi.

SAĞANAK ETKİSİNDE OLACAK BÖLGE VE İLLER

MGM'den yapılan açıklamaya göre, bu gece ve yarın Marmara Bölgesi geneli ile İzmir'in kuzeyi, Manisa'nın kuzey ve batısı, öğle saatlerinden itibaren Ege Bölgesi geneli, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Ankara, Çankırı, Eskişehir) ile Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri ve Çorum çevreleri, akşam saatlerinden itibaren ise Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Çorum, Amasya, Tokat, Samsun'un iç kesimleri), Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Sivas, Isparta çevreleri ile Burdur'un doğusu ve Antalya'nın kuzeybatısında kuvvetli ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli sağanak dolayısıyla yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

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