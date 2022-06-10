Türkiye Gazetesi

18 Aralık 200 tarihinde Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu Ankara'da suikaste uğramıştı. Hablemitoğlu'nun silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz günlerde 9 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. 9 şüpheliden 5'i yakalandı. Bugün hakkında gözaltı karraı çıkan şüphelilerden biri daha yakalandı.

EMEKLİ ALBAY GÖKTAŞ ARANIYOR

Başsavcılığın talimatıyla Tan Dervişoğlu'nun İstanbul'da havaalanında gözaltına alındığı ve soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya getirileceği öğrenildi. Hakkında yakalama kararı bulunan emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

Soruşturma kapsamında 8 Haziran'da 9 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, bu kişilerden emekli binbaşı Fikret Emek, emekli yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, emekli astsubay Kamil Metin, Bülent Kutsal, Altan Bora, Memiş Aytekin ve Osman Tuncer, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Merhum Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu.

NE OLMUŞTU?

Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002'de Ankara'daki evinin önünde suikast sonucu öldürülmüştü. Şüphelilerden Nuri Gökhan Bozkır kırmızı bültenle aranırken, MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilerek 27 Ocak'ta emniyete teslim edilmiş ve 8 Şubat'ta "örgüt üyeliği" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından tutuklanmıştı.

Nuri Gökhan Bozkır ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle 6 kişi 3 Şubat'ta gözaltına alınmıştı. Bunlardan 3'ü ifadesi alındıktan sonra salıverilirken, 2'si 15 Şubat'ta tutuklanmış, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Necip Hablemitoğlu suikastı kapsamında 9 kişi gözaltına alındı Ankara'da 18 Aralık 2002 tarihinde evinin önünde suikasta uğrayan Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu soruşturmasında son dakika gelişmesi yaaşndı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında 9 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Hablemitoğlu suikastının 2’si şüphelisi serbest bırakıldı Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında gözaltında tutulan 5 şüpheliden 2’si, ifadeleri alındıktan sonra savcılık tarafından re’sen serbest bırakıldı. Diğer 3 şüphelinin ise gözaltı süresi uzatıldı.

Hablemitoğlu suikasti zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır cezaevine gönderildi Necip Hamlemitoğlu suikasti zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır Ankara adliyesine sevk edildikten sonra Bozkır, tutuklama talebi ile tekrar adliyeye sevk edildi ve ceza evine gönderildi.