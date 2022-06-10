Türkiye Gazetesi

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere dün Malatya’ya gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu kentte bugün de temaslarını sürdürdü. Ziyaret esnasında art arda vatandaşların tepkisiyle karşılaşan Davutoğlu, kürsüde konuşma yaptığı esnada tepkilerin büyümesi üzerine sözüne son vererek, münnakaşaya girdi.

VATANDAŞLAR PROTESTO EDİP YUHALADI

Güne öğle saatlerinde Battalgazi ilçesinde esnaf ziyareti ile başlayan Davutoğlu’na tepki gösteren bir vatandaşa, partinin İl Başkanı Ahmet Ercan Uçkan'ın ‘çakal’ dedi iddiası gerginliğe neden oldu. Vatandaşlar İl Başkanı'nın üzerine yürürken, Davutoğlu apar topar camiye götürüldü.

Bu olayın ardından Şire Pazarı’nı ziyaret eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, burada bazı vatandaşların prestosu ile karşılaşırken yuhalandı. Battalgazi ve Şire Pazarı ziyaretlerinde yaşadığı şoku atlatamayan Davutoğlu üçüncü bir şoku ise partinin Battalgazi İlçe Başkanlığının açılışında yaşadı.

Kürsüde konuşma yaptığı sırada bir vatandaşın tepkisi ile karşılaşan Davutoğlu konuşmasını keserek vatandaşa tepki gösterdi. Polis ekiplerinin devreye girdiği olayda vatandaş bölgeden alınarak uzaklaştırıldı.

Davutoğlu'ndan ortaklarına gözdağı Millet İttifakı cephesinde Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin kararsızlık sürerken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu yine tartışmaların odağı oldu.

Eski CHP'li Ateş'ten Babacan ve Davutoğlu'na: Millete de ihanet ederler "Liderlerine bu ihaneti yapanlar, küresel güçlerin elindeki oltanın ucunda asılı yeni makamlar için bu millete, bu ülkeye acaba ne yapmaz-lar ki?"