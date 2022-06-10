15 Temmuz hain darbe girişiminde, şehit olan Yeni Şafak gazetesi foto muhabiri Mustafa Cambaz adına fotoğraf yarışması düzenlendi. Drone kategorisinde 'Yenilikçi Fotoğraf Dalında' İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri İsmail Coşkun birinciliğe layık görüldü.
Marmara Denizi'ni kaplayan müsilajı en iyi açıdan görüntüleyen Coşkun, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. Erdoğan, ödülü verirken Coşkun’a “Çok iyi fotoğraf, tablo gibi çekmişsin başarıların daim olsun” dedi.
Törende, jürinin titiz çalışmasıyla belirlenen 3 farklı kategoride toplam 9 kişiye ödül verildi.
Ödülü kazanan o kare
Etkinlik sonrası konuşan İsmail Coşkun "Geçtiğimiz yaz Caddebostan Sahil’de Marmara Denizi’nde müsilajla kaplı görüntüyü gördüm. Drone ile fotoğraf çektim. Bugün ödüle layık görüldüm. Ödülü de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın elinde aldım” dedi.
'Yılın En İyi Haber Ajansı' ödülü İHA'ya İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen 'Medya Ödülleri', üniversite öğrencilerinin oylamaları sonucu sahiplerini buldu. Bu yıl 9'uncusu düzenlenen etkinlikte 'Yılın En İyi Haber Ajansı' ödülü İhlas Haber Ajansı'na verildi.
Gazetemize iki ödül birden geldi Gazetemize iki ödül birden Ekonomi medyası ve iş dünyası, 14. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri töreninde buluştu.