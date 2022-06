Türkiye Gazetesi

Millî Savuma Bakanı Hulûsi Akar, Türkiye’ye karşı son dönemde hasmane tutumunun dozunu artıran Yunanistan’a sert çıktı. Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Atina’yı uyardığına dikkat çekerek “Cin şişeden çıktı, belli ülkelerle iki tatbikat, üç anlaşma yapmakla Türkiye’yi sıkıştıramayacağını, Türkiye’nin sahip olduğu potansiyelin, değerlerin onların boyunu, posunu aşacağını bilmeleri lazım” dedi. Bakan Akar, EFES-2022 tatbikatı sonrasında gazetecilerle sohbetinde verdiği önemli mesajlar şöyle:

SABAH-AKŞAM TÜRKİYE

Proxy (vekâlet) savaşları yüz yıllardan beri devam eden bir şey. 1919’u hatırlayın. Ne haddine Yunanistan’ın tek başına buraya gelmesi. Yunanistan 1922’de altı başbakan, bakan, genelkurmay başkanını astı, ‘Niye bizim başımızı belaya soktunuz’ diye. Kendi yöneticilerini. Biz de “tarihe, coğrafyaya, şartlara bakın, boyunuzu aşan işlere girişmeyin, herkesin telkin ve teşviklerine uymayın.” diyoruz. Yunanistan’da bazı siyasiler şahsi ikballeri için sabah kalkıyor ‘Türkiye’, akşam yatıyor ‘Türkiye’. Türk-Yunan halkı, gerçekçi baktığınızda birbirini tanıyan, kültürü benzeyen halklar. Diyoruz ki görüşelim, sorunlar üzerinde çalışalım, zenginlikleri beraber paylaşalım. Onlar diyor ki ‘Hepsi benim’. Kimse bu devirde bunu kabul etmez. Ortak payda bulmak, bunu geliştirmek lazım. Tarafların bir yerde anlaşması lazım. 200 senede üç kat büyüyen Yunanistan Türkiye’ye ‘yayılmacı’ diyor. Yayılacak yeri kalmamış adamların bu şartlarda bize yayılmacı diyorlar.

“UYARIYORUM” MESAJI

Cumhurbaşkanı’mızla Sayın Miçotakis arasında gayret samimi, dostane görüşmeleri oluyordu. Sonra Miçotakis verdikleri sözleri unutarak ABD Kongresi’nde Türkiye’yi şikâyet etti. Cin şişeden çıktı, Türkiye’deki kişilik, kimlik meselesi herkes tarafından anlaşılmalı. ‘Gel’ deyince gelecek, ‘git’ deyince gidecek bir Türkiye’den bahsetmiyoruz. Hakka hukuka, iyi komşuluk ilişkilerine, müttefiklik ruhuna uygun şekilde konuşalım, görüşelim. Bizi eskiyi özlemle suçlayanlar tuttular Roma’yı, Bizans’ı savunmaya başladılar. Belli ülkelerle iki tatbikat, üç anlaşma yapmakla Türkiye’yi sıkıştıramayacağını, Türkiye’nin sahip olduğu potansiyelin, değerlerin onların boyunu, posunu aşacağını bilmeleri lazım.Tüm komşularımızla ve diğer bölge ülkeleri ile ilişkilerimiz her geçen gün daha da iyiye gitmektedir. Bu ise Yunanistan’ın kendine kurmaya çalıştığı tüm oyun ve hileleri bozmaktadır. Bu nedenle bir panik havası yaşıyorlar. Yunan Savunma Bakanı ile her karşılaştığımızda her zaman görüşebileceğimizi dile getiriyoruz. Maalesef şu ana kadar bir karşılık göremedik.

ABD’NİN KURDUĞU ÜSLER

1980’de Türkiye-ABD arasında savunma ve ekonomik iş birliği anlaşması yapıldı. Bunun benzerini Yunanistan da yaptı. 2020’de bunu yenilediler. Bu çerçevede daha önce beş olan üs sayısını arttırdılar. Bunun en gündeme geleni de Dedeağaç. Dedeağaç’a yönelik LNG deposu, Avrupa’nın savunmasına ABD’nin desteği için lojistik merkezi olarak kullanılacağına yönelik resmî beyanlar var. Resmî olarak bunu söylüyor, görüntü de bunu gösteriyor. Bunu Yunanlar bir takım ifadelerle Türkiye’ye karşıymış’gibi gösteriyor. Ancak bütün bunları bir tarafa bırakıp bir asker, bir diplomat gözüyle baktığınızda ‘Bu kesinlikle LNG ile alakalı, bizimle alakası yok’ diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Her şey takip ve tedbir meselesi.

ATİNA MASADAN KAÇIYOR

Yunanistan kullanılıyor. Türkiye’ye karşı hesabı olan kim varsa başvuracakları kapı Yunanistan, benim anladığım bu. Bunun faturasını da Yunan halkı ödemek zorunda kalıyor. Biz onları masaya çağırıyoruz, gelin konuşalım diyoruz. Gelmiyorlar. Konuşacak bir şeyleri yok çünkü biz haklıyız. Yıllardan beri devam eden olaylar var. 1832, 1864, 1878, 1913, 1923, 1947’deki gelişmeler ortada. Anlaşmalara aykırı şekilde adaları silahlandırıyorlar. Bu oldubittileri kabul etmedik, etmiyoruz. İhlaller NATO’ya anında bildiriliyor.

SURİYE OPERASYONU

Biz görüşlerimizi ABD’li, Rus muhataplarımıza anlatıyoruz. Barış Pınarı bölgesinde hâlâ her gece taciz oluyor. Kendileri ‘teröristlerden boşaltacağız’ dediler. Ama yapmadılar. Her şey açık, net. Biz durmak yok diyoruz. En son teröristi etkisiz hâle getirmek konusunda kararlıyız, azimliyiz ve buna da muktediriz. Herkese bu konudaki hesabınızı, kitabınızı iyi yapın diyoruz. Operasyon matematiktir, lojistiktir. Bunun hesabı, kitabı yapılır, yeri ve zamanı geldiğinde harekete geçilir. Bizim hedefimiz, amacımız teröristleri etkisiz hâle getirmek. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek. En çok Tel Rifat’tan, Menbiç’ten bize yönelik taciz, saldırı yapılıyor. Ayrıca daha önceki müzakereler sırasında Rusya tarafından Tel Rifat’ın gerek onlar tarafından gerekse beraber teröristlerden temizlenebileceğine yönelik beyanlar oldu. Bunu hatırlatıyoruz. Bizim teröristler dışında başka bir problemimiz yok. Terörist neredeyse hedefimiz orası.

PKK’NIN İSVEÇ ROKETLERİ

Bunların hepsinin seri numaralarını, belgelerini, fotoğraflarını aldık, toplantı sırasında İsveç heyetinin karşısına koyduk, ‘alın kardeşim’ dedik.

TERÖRİSTLERE 300 BİN BROŞÜR

Akar: Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Teröristlerin elebaşları iki gece aynı yerde yatamıyor. Bunu sözde elebaşları anladı, alttakilerin de anlamasını istiyoruz. Teröre bulaşmamış çocukların ailelerine kavuşmaları için geçen gün teröristlerin teslim olmalarına yönelik 300 bine yakın ilan attık

