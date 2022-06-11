Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi | ANKARA

Emekli büyükelçi Yalım Eralp “Beğenseniz de beğenmeseniz de adalar Yunanistan’a aittir” dedi. NATO üyesi olmak isteyen terör destekçisi Finlandiya ve İsveç’e Türkiye’nin uyguladığı blokajı da eleştiren emekli büyükelçi “İsveç ve Finlandiya barışsever ülkeler, terörü desteklerinkileri sadece iddia” ifadelerini kullandı. Yalım Eralp’ın video-konferans yoluyla yaptığı ve herkesin tepkisi çeken skandal açıklamaları Yunan basını ve sosyal medyasında ise büyük ilgi gördü.

Bakan Akar'dan Yunanistan'a net mesaj: Türkiye sizin boyunuzu aşar “Belli ülkelerle iki tatbikat, üç anlaşma yapmakla Türkiye’yi sıkıştıramayacağını, Türkiye’nin sahip olduğu potansiyelin, değerlerin onların boyunu, posunu aşacağını bilmeleri lazım”

Erdoğan'dan Yunanistan’a net uyarı: Herkes bu milletin neler yapabileceğini görecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Şafak gazetesi tarafından düzenlenen Şehit Mustafa Canbaz Fotoğraf yarışması ödül töreninde yaptığı konuşmada, Yunanistan'ın Efes 2022 tatbikatına katılacak ülkelere, çağrıda bulunup vazgeçirmeye çalıştığını söyledi. Yunanistan'a gözdağı veren Erdoğan, "Herkes bu milleitn neler yapabileceğini görecek." dedi.