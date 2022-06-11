Türkiye Gazetesi

Dursunbey-Kepsut kara yolu Naipler Mahallesi yol ayrımı mevkisinde, sürücülerinin kimlikleri henüz tespit edilemeyen 10 AEA 731 plakalı minibüs ile 10 F 4942 plakalı süt toplama kamyonu çarpıştı.

Kazada, ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Minibüstekilerin, Balıkesir'deki bir düğüne katılmak üzere Dursunbey'den hareket ettiği öğrenildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kocaeli'de feci kaza! Midibüs şarampole devrildi: 17 yaralı Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

Bayrampaşa’da feci kaza: 3 araca çarpıp 7 kişiyi yaraladı Bayrampaşa'da 3 araca çarpıp 7 kişinin yaralanmasına neden olan sürücü, olay yerinden kaçtı.

Meksika’da feci kaza! 20 araç birbirine girdi: 2 ölü, 40 yaralı Meksika'nın Puebla eyaletinde meydana gelen ve en az 20 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.