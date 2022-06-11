Türkiye Gazetesi

Dün İtalya'nın Lucca kentinde Treviso'ya gitmek için kalkan ve içerisinde 6 yolcu ile 1 pilot bulunan helikopterin radardan kaybolduğu bildirilmişti. İçinde 4 Türk'ün bulunduğu helikopter için arama çalışmaları başlatılmış ve helikopter bir türlü bulunamamıştı. Ynei bir gelişme yaşandı ve düşen helikopterin düştüğü yer bulundu. Konuya ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çek mevkidaşı Jan Lipavsky ile bir görüşme gerçekleştirdi. Gerçekleşitirilen görüşme sonra yapılan basın toplantısında, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik sürecine değinerek, "Tüm müttefiklerin endişelerinin dikkate alınması gerektiğini düşünüyoruz. Bu ülkelerin teröre verdiği destek açık. Bu konudaki endişelerimizi her iki ülkeye de ilettik, yanıt bekliyoruz" dedi.

Çavuşoğlu, Karadeniz'deki tahıl koridoru dörtlü zirvesi için de Rusya'dan yanıt beklediklerini söyledi.

'HELİKOPTERİN YERİ BULUNDU'

İtalya'da kaybolan helikopterdeki 4 Türk vatandaşının aranmasına ilişkin açıklama yapan Çavuşoğlu, "Büyükelçimiz ve Başkonsoloğumuz bölgede. Modena Valiliği açıklama yaptı. Helikopterin düştüğü bölge tespit edildi ancak yolculardan bilgi yok" dedi.

7 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İtalya Ansa Ajansı'nın aktardığı bilgiye göre 4'ü Türk toplam 7 kişinin bulunduğu helikopterin Cusna Dağında düştüğü tespit edilirken, olay yerinde yürütülen çalışmalarda 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İtalyan Hava Kuvvetleri yetkilisi, "Koordinatların bildirilmesi üzerine bölgeye intikal ettik. Ulaştığımızda her yerin yanmış olduğunu gördük. Helikopter bir vadinin içerisinde. Tüm arama-kurtarma ekiplerinin bölgeye intikali için çalışıyoruz, ancak erişimin zor olması nedeniyle bölgeye yürüyerek gitmeleri gerekiyor" dedi. Bölgedeki çalışmalar sürüyor.

İKİ GÜNDÜR ARANIYORDU

Helikopterde Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nin Tissue Italy Network tarafından düzenlenen kağıt teknolojileri fuarı için İtalya'da bulunan 4 Türk vatandaşı çalışanı, 2 Lübnan vatandaşı ve 33 yaşındaki İtalyan pilot bulunuyordu. Helikopter, Treviso'daki bir temizlik kağıdı üretim tesisine gitmek üzere Capannori Tassignano Havaalanından kalkmıştı.

İtalya'daki kayıp helikopter için seferber oldular: 4'ü Türk 7 kişi aranıyor... Sinyal alındı! İtalya'nın Lucca kentinden kalkış yaptıktan sonra radardan çıkan bir helikopter halen kayıp. İçinde 4'ü Türk 7 kişinin bulunduğu helikopteri arama çalışmaları devam ediyor. İtalya İtfaiyesi (Vigili del Fuoco), 10 Haziran günü yaptığı açıklamada, Toskana ve Emilia Romagna bölgeleri arasındaki dağlık alanda çalışmaların sürdüğünü ifade etmişti. Eczacıbaşı Topluluğu da son gelişmeleri aktardı.

İtalya'da içinde 4 Türk'ün de bulunduğu helikopter radardan kayboldu İtalya'nın Lucca kentinden Treviso'ya gitmek için kalkan ve içerisinde 6 yolcu ile 1 pilot bulunan helikopterin radardan kaybolduğu bildirildi. Helikopterdeki yolculardan dördünün Türk olduğu ve bir fuar için İtalya'da bulundukları belirtilirken İtalyan basını, pilotun telefon sinyalinin bulunduğunu aktardı.

Türkiye’den İtalya’ya PKK skandalı tepkisi Türkiye’nin terörü bitirmek için operasyonları sürerken, sadece teröristlerde değil yandaşlarında da panik yaşanıyor.