Türkiye Gazetesi

İtalya'da geçtiğimiz günlerde kaybolan ve ulaşılamayan helikopterin enkazına ulaşılmış ardından ise helikopter'de bulunan 4'ü Türk 7 kişinin de cenazesi bulunmuştu. 4 Türk çalışanında acı haberi ailelerine giderken çalıştıkları firma olan Eczacıbaşı Topluluğu tarafından acı kayıplara ilişkin taziye mesajı yayımlandı.

Açıklamada, arama ekiplerinin, bugün öğle saatlerinde helikopterdeki 7 kişinin cansız bedenlerine ulaştıklarını duyurdukları bildirildi.

Eczacıbaşı Topluluğu'nun yayımladığı mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri kuruluşumuzda çalışan ve helikopterde bulunan Fabrikalar Direktörümüz Altuğ Erbil, Temizlik Kağıtları Yalova Fabrika Müdürümüz Arif Cez, Yatırım Projeleri Müdürümüz İlker Uçak ve Manisa Fabrika Üretim Yöneticimiz Serhat Kenar'ı kaybetmenin büyük acısı ve üzüntüsü içerisindeyiz.

Elim bir kaza sonucu hayatlarını kaybeden arkadaşlarımıza, helikopter pilotuna ve diğer yolculara Allah'tan rahmet, başta ailelerine ve tüm yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz."

İtalya'daki kayıp helikopter için seferber oldular: 4'ü Türk 7 kişi aranıyor... Sinyal alındı! İtalya'nın Lucca kentinden kalkış yaptıktan sonra radardan çıkan bir helikopter halen kayıp. İçinde 4'ü Türk 7 kişinin bulunduğu helikopteri arama çalışmaları devam ediyor. İtalya İtfaiyesi (Vigili del Fuoco), 10 Haziran günü yaptığı açıklamada, Toskana ve Emilia Romagna bölgeleri arasındaki dağlık alanda çalışmaların sürdüğünü ifade etmişti. Eczacıbaşı Topluluğu da son gelişmeleri aktardı.

İtalya'da içinde 4 Türk'ün de bulunduğu helikopter radardan kayboldu İtalya'nın Lucca kentinden Treviso'ya gitmek için kalkan ve içerisinde 6 yolcu ile 1 pilot bulunan helikopterin radardan kaybolduğu bildirildi. Helikopterdeki yolculardan dördünün Türk olduğu ve bir fuar için İtalya'da bulundukları belirtilirken İtalyan basını, pilotun telefon sinyalinin bulunduğunu aktardı.

İtalyan mafyası, Avustralya'yı ele geçirdi! Avustralya'da faaliyet gösteren 51 İtalyan organize suç çetesinin şifreleri konuşmaları polise takıldı. Güvenlik güçleri, mafya üyelerinin ülkeyi sardığını söyledi.