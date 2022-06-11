Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR, Rusya ile Azerbaycan arasında bulunan Bakü-Novorossiisk hattından bu ay içerisinde petrol ihraç etmeyeceğini bildirdi. Sevk edilecek petrol ihracatına yönelik SOCAR, Türkiye-Azerbaycan arasındaki Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı üzerinden yapılacağını açıkladı.

BAKÜ-TİFLİS CEYHAN BORU HATTINDAN SEVK EDİLECEK

Konu hakkında bilgi Azerbaycan'ın enerji şirketi SOCAR'dan üç kaynak tarafından verilirken; kaynaklar, SOCAR'ın Haziran'da bu hat üzerinden ihraç etmeyi planladığı 85,000 ton ham petrolü Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı üzerinden sevk edeceğini belirtti.

AZERBAYCAN’DAN TÜRKİYE SİNYALİ

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) Başkan Yardımcısı Khoshbakht Yusifzade, geçtiğimiz günlerde de ileriye dönük petrol ihracatında Azerbaycan-Türkiye arasında bulunan Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı üzerinden sevk edileceğinin sinyalini vermişti.

Yusifzade, ACG'den ihraç edilen 628 milyon ton petrolün 1 Mayıs itibarıyla 458 milyon tonu Türkiye'den de geçen Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) boru hattı ile taşındığını kaydetmişti.