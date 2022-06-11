Türkiye Gazetesi

Başkentte etkili olan sağanak nedeniyle taşan Tatlar Deresi'nde sel sularına kapılan kişinin cesedine, arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıldı. Altındağ Karapürçek Mahallesi Tatlar Deresi, yoğun yağış nedeniyle taştı, çok sayıda araç sel sularıyla sürüklendi. Rehabilitasyon merkezinde servis şoförü olarak çalışan 27 yaşındaki İlkay Yiğit'in sel sularına kapıldığı öğrenildi.

CANSIZ BEDENİ AĞAÇ DALLARI ARASINDA BULUNDU

Kayıp ihbarı üzerine 21 kişilik AFAD ekibi ile 23 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi bölgeye sevk edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de destek verdiği arama çalışmaları sonucu Yiğit'in cansız bedeni, dere kenarında, sel sularıyla sürüklenen ağaç dallarının arasında bulundu.

AFAD BÖLGEYE YÖNLENDİRİLDİ

AFAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Ankara’da etkili olan yağış nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen toplam ihbar sayısı 2217’ye ulaşmıştır. Araç içinde sele kapılan bir vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere AFAD’dan 21, JÖAK’tan 23 kişilik ekip olay bölgesine yönlendirilmiştir” denildi.

Ankara genelinde etkili olan fırtına sırasında Altındağ ilçesi Karapürçek Tatlar mevkiinde bir araç sel sularına kapıldı. Binalarında bodrum katları tamamen sel suları ile dolarken dereler de taştı. Bir kişinin kayıp olduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Arama çalışmalarının sürdüğü bildirmişti.

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