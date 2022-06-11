Türkiye Gazetesi

Gölbaşı Kaymakamlığına vekaleten bakan Besni Kaymakamı Nazlı Demir ve beraberindekiler şehidin ailesine acı haberi verdi. Kuzey Irak'ta düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu esnasında Hore Tepe bölgesinde EYP saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Komando Sözleşmeli Er Fuat Özer’in (25) baba ocağına ateş düştü.

Şehidin baba ocağına acı haber verildikten sonra evin bulunduğu sokak Türk bayrakları ile donatıldı.

“ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN”

Acı haberi duyan yakınları baba ocağına akın etti. Nemide ve Mehmet Özer çiftinin 3 çocuğundan birisi olan Şehit Fuat Özer'in akrabası Emrullah Kara, “Yeğenimiz şehit oldu, bombanın patlaması sonucu haber aldık. Üç yıldan beri görev yapıyordu. Şuan görev yerinde şehit düşmüştür. Allah devletimize zeval vermesin, vatan sağ olsun” dedi.

En yakın arkadaşı şehit Aybüke öğretmeni anlattı 5 yıl önce Batman'da hain terör örgütü PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı, Siirt'te görev yapan üniversiteden arkadaşı ve müzik öğretmeni Tuğba Çakır anlattı.