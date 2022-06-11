Türkiye Gazetesi

Vizyona giren, görüntü ve ses kalitesi güçlendirilmiş yeni filmleri, yüksek bilet fiyatlarıyla vatandaşa IMAX teknolojisiyle sunan sinema salonları, yeterli teknik personeli istihdam etmemesi sebebiyle sinemaseverlere hüsran yaşatıyor. Marmara Park AVM'de yüksek teknoloji IMAX sistemiyle film seyretmeye gidenler, cumartesi sabah seansında cihazın arıza yapması üzerine filmi yarıda bırakarak salonu terk etti.

IMAX SİNEMA SİSTEMİ REZALETİ

Hafta sonu Marmara Park AVM'deki Cinemaximum salonlarında IMAX film çalıştırıcıları arıza yaptı. Onlarca sinemasever, filmin en heyecanlı yerinde salonu terk etti. Türkiye'de ileri teknoloji ile film seyreden elit kesimi mağdur eden işletmeciler, bu teknolojiyi ön plana çıkararak bilet satışı yapıyorlar. Öte yandan sinemaseverler, sinema işletmelerinin birkaç firmanın kontrolünden çıkartılarak, daha rekabetçi hale getirilmesini istedi.

Ailesi harekete geçmişti: Neşet Ertaş’ın filmiyle ilgili karar verildi Neşet Ertaş’ın hayat hikâyesini anlatan filmin ünlü yapımcı Mustafa Uslu tarafından beyaz perdeye aktarılacağını öğrenen Ertaş ailesi, mahkemeye başvurarak tedbir kararı aldırmıştı. Söz konusu mahkeme, filmin çekilmesine yönelik herhangi bir engelin olmadığına dair kanıtlar sunan Uslu'yu haklı buldu.